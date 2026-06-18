В Бурятии с горного водопада эвакуировали женщину

В Тункинском районе Бурятии в местности «Водопады» накануне вечером пострадала 37-летняя женщина. На помощь выезжали специалисты поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС.

Туристка не могла самостоятельно передвигаться. Предположительно, она получила травмы в результате падения.

«Спасатели БРПСС транспортировали пострадавшую до населённого пункта Аршан и передали её бригаде «скорой», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.