Происшествия 18.06.2026 в 10:00
В Бурятии с горного водопада эвакуировали женщину
Предварительно, она получила травмы в результате падения
Текст: Карина Перова
В Тункинском районе Бурятии в местности «Водопады» накануне вечером пострадала 37-летняя женщина. На помощь выезжали специалисты поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС.
Туристка не могла самостоятельно передвигаться. Предположительно, она получила травмы в результате падения.
«Спасатели БРПСС транспортировали пострадавшую до населённого пункта Аршан и передали её бригаде «скорой», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.