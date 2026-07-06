В Улан-Удэ 15-летний подросток угодил в ДТП на иномарке

За выходные дни в Бурятии зарегистрировали 38 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Так, в субботу вечером в Улан-Удэ на улице Центральной произошла авария с участием 15-летнего школьника. 25-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио», выезжая с прилегающей территории магазина на главную дорогу, не предоставила преимущество машине «Ниссан Сирена», за рулем которой находился подросток. Естественно, прав управления ТС у последнего не было.

«В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир автомашины «Тойота Королла Спасио», - сообщили в ГАИ республики.