Экономика и бизнес 06.07.2026 в 11:44
«ПИК Байкала» заплатит огромную сумму за домик в центре Улан-Удэ
Суд назначил Мираславе Ларионовой компенсацию в 2,5 раза больше, чем ей предлагали
Текст: Андрей Константинов
Компании «ПИК Байкала» придется заплатить предпринимателю Мираславе Ларионовой огромную сумму за землю и здание в центре Улан-Удэ, которое попало под снос в рамках комплексной застройки территории. Решение этой тяжбе на днях вынес Арбитражный суд Бурятии.
Напомним, в 2024 году правительство Бурятии издало распоряжение №660-р об изъятии у предпринимательницы принадлежащего ей двухэтажного здания на улице Смолина 65а площадью 714 кв. метров и земельного участка под ним площадью 900 квадратов. Причиной изъятия недвижимости указывались государственные нужды, а именно - комплексное развитие территории жилой застройки центральной части Улан-Удэ. Этот проект ведет ООО «Специализированный застройщик «ПИК Байкала» - «дочка» федерального строительного гиганта.
Г-жа Ларионова с изъятием ее недвижимости не согласилась и начала судиться. Но признать правительственное постановление недействительным ей не удалось. Тогда судебные баталии развернулись уже за размер компенсации.
Первоначально предпринимательнице предложили 48,6 млн рублей. В такую сумму ее землю и недвижимость оценил эксперт, привлеченный по заказу «ПИК Байкала». Однако Мираславу Ларионову такая цифра категорически не устроила. Тогда суд назначил новую оценку, для проведения которой привлекли бюро экспертиз «Вектор».
Весной этого года экспертиза была готова, и суд возобновил заседания. Согласно выводам специалиста из «Вектора», земля предпринимательницы стоит 23,3 млн рублей, здание – 93,4 млн рублей, а еще 8,5 составляют убытки. Итоговая сумма – более 125 млн рублей.
С озвученной цифрой теперь уже не согласились власти в лице министерства строительства и «ПИК Байкала», привлеченный к делу в качестве третьего лица. Они высказали в адрес экспертизы массу замечаний. Однако, специалисту из «Вектора» удалось отбить все нападки и убедить суд в обоснованности своих выводов.
«Проанализировав заключение эксперта, суд не установил в нем неясности в суждениях. Заключение выполнено последовательно, экспертом полно и всесторонне исследован объект исследования, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на разрешение. Доказательств, с достоверностью свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении исследования требований действующего законодательства, в материалах дела не содержится», - констатировала Фемида.
Ходатайство о назначении по делу еще одной экспертизы было отклонено.
Таким образом, суд постановил выплатить Мираславе Ларионовой свыше 125 млн рублей за потерянную недвижимость. На эту сумму придется раскошелиться «ПИКу Байкала». На Минстрой, в свою очередь, «повесили» расходы на проведение экспертизы – 400 тысяч рублей.
Судя по всему, предприниматель итогами судебного разбирательства будет довольна. А проигравшая сторона, вероятно, обжалует решение бурятского арбитража в вышестоящей инстанции.
Напомним, в 2024 году правительство Бурятии издало распоряжение №660-р об изъятии у предпринимательницы принадлежащего ей двухэтажного здания на улице Смолина 65а площадью 714 кв. метров и земельного участка под ним площадью 900 квадратов. Причиной изъятия недвижимости указывались государственные нужды, а именно - комплексное развитие территории жилой застройки центральной части Улан-Удэ. Этот проект ведет ООО «Специализированный застройщик «ПИК Байкала» - «дочка» федерального строительного гиганта.
Г-жа Ларионова с изъятием ее недвижимости не согласилась и начала судиться. Но признать правительственное постановление недействительным ей не удалось. Тогда судебные баталии развернулись уже за размер компенсации.
Первоначально предпринимательнице предложили 48,6 млн рублей. В такую сумму ее землю и недвижимость оценил эксперт, привлеченный по заказу «ПИК Байкала». Однако Мираславу Ларионову такая цифра категорически не устроила. Тогда суд назначил новую оценку, для проведения которой привлекли бюро экспертиз «Вектор».
Весной этого года экспертиза была готова, и суд возобновил заседания. Согласно выводам специалиста из «Вектора», земля предпринимательницы стоит 23,3 млн рублей, здание – 93,4 млн рублей, а еще 8,5 составляют убытки. Итоговая сумма – более 125 млн рублей.
С озвученной цифрой теперь уже не согласились власти в лице министерства строительства и «ПИК Байкала», привлеченный к делу в качестве третьего лица. Они высказали в адрес экспертизы массу замечаний. Однако, специалисту из «Вектора» удалось отбить все нападки и убедить суд в обоснованности своих выводов.
«Проанализировав заключение эксперта, суд не установил в нем неясности в суждениях. Заключение выполнено последовательно, экспертом полно и всесторонне исследован объект исследования, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на разрешение. Доказательств, с достоверностью свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении исследования требований действующего законодательства, в материалах дела не содержится», - констатировала Фемида.
Ходатайство о назначении по делу еще одной экспертизы было отклонено.
Таким образом, суд постановил выплатить Мираславе Ларионовой свыше 125 млн рублей за потерянную недвижимость. На эту сумму придется раскошелиться «ПИКу Байкала». На Минстрой, в свою очередь, «повесили» расходы на проведение экспертизы – 400 тысяч рублей.
Судя по всему, предприниматель итогами судебного разбирательства будет довольна. А проигравшая сторона, вероятно, обжалует решение бурятского арбитража в вышестоящей инстанции.
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