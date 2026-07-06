В районе Бурятии популярные озера опасны для купания

В Иволгинском районе Бурятии сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора проверили качество воды в местных озерах. Пробы отбирали с 22 по 28 июня.

Результаты неутешительные – в ходе анализа специалисты выявили превышения гигиенических норм. Так, в озерах Торма и Карасиное зафиксировали превышение по содержанию общих колиформных бактерий (ОКБ) и энтерококков.

«Эти данные настоятельно рекомендуем учесть при планировании водных мероприятий и использовании водоемов для рекреации. Обеспечьте свою безопасность и здоровье!», - прокомментировали в администрации района.

Ранее «Номер один» сообщал, что и водоемы Улан-Удэ кишат опасными бактериями. Людей призывают воздержаться от купания.