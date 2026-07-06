В Подмосковье улан-удэнка ударила ножом мужчину

Жительница Улан-Удэ набедокурила в Подмосковье. 42-летняя женщина ударила ножом 49-летнего знакомого. Конфликт произошел в одном из домов, расположенных в поселке Мисайлово.

Пострадавшего доставили в больницу. В медучреждении об инциденте сообщили в дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Улан-удэнку задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.

«Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в Подмосковной полиции.