Происшествия 06.07.2026 в 11:54
В Подмосковье улан-удэнка ударила ножом мужчину
Конфликт произошел в поселке Мисайлово
Текст: Карина Перова
Жительница Улан-Удэ набедокурила в Подмосковье. 42-летняя женщина ударила ножом 49-летнего знакомого. Конфликт произошел в одном из домов, расположенных в поселке Мисайлово.
Пострадавшего доставили в больницу. В медучреждении об инциденте сообщили в дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу.
Улан-удэнку задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.
«Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в Подмосковной полиции.
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