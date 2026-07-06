В Забайкалье идут эшелоны с 19 тысячами тонн топлива

5 июля губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что правительство региона ставит своей приоритетной задачей максимальное увеличение притока моторного топлива. По его словам, в настоящее время в Забайкалье по железным дорогам доставляется почти 19 тысяч тонн топлива, что составляет две трети от месячного расхода региона. Об этом пишет ZAB.RU.

Губернатор отметил, что дефицит бензина оказался более выраженным, чем дефицит дизельного топлива, в связи с неравномерным поражением нефтеперерабатывающих мощностей.

Для решения проблемы планируется провести заседание оперативного штаба с участием представителей нефтяных компаний, АЗС края, федеральных органов власти и крупных нефтяных компаний. На встрече будут обсуждаться вопросы поставок, сроков доставки и меры по увеличению объемов продаж топлива. Также будет рассмотрено рациональное распределение топлива между регионами и отраслями с целью предотвращения серьезного дефицита, с приоритетом для наиболее важных направлений и ограничениями для менее критичных сфер.

Напомним, 4 июля заместитель председателя правительства РФ Александр Новак дал поручение усилить поставки топлива в Забайкальский край и Иркутскую область. Ранее Осипов анонсировал возможный временный запрет на прохождение грузовых фур через КПП Забайкальск, кроме грузовиков с топливом. Однако позже решение так и не было принято.