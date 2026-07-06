В Бурятии иностранцы с размахом воровали топливо

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении иностранцев, которые участвовали в масштабном хищении дизельного топлива. Кражи происходили на стройке в Еравнинском районе, где работали фигуранты, а жертвой аферы стал их работодатель.Как сообщили в прокуратуре, преступную группу организовал один из рабочих. Для осуществления махинаций он привлек еще двух коллег, распределил их роли, организовал сбыт похищенного топлива и распределение дохода.«С марта по июнь 2025 года преступная группа похитила топлива на сумму свыше 1,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено в Еравнинский райсуд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении организатора преступления выделены в отдельное производство.