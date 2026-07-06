Происшествия 06.07.2026 в 11:28
В Бурятии иностранцы с размахом воровали топливо
Злоумышленники нанесли крупный ущерб работодателю
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении иностранцев, которые участвовали в масштабном хищении дизельного топлива. Кражи происходили на стройке в Еравнинском районе, где работали фигуранты, а жертвой аферы стал их работодатель.
Как сообщили в прокуратуре, преступную группу организовал один из рабочих. Для осуществления махинаций он привлек еще двух коллег, распределил их роли, организовал сбыт похищенного топлива и распределение дохода.
«С марта по июнь 2025 года преступная группа похитила топлива на сумму свыше 1,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено в Еравнинский райсуд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении организатора преступления выделены в отдельное производство.
Как сообщили в прокуратуре, преступную группу организовал один из рабочих. Для осуществления махинаций он привлек еще двух коллег, распределил их роли, организовал сбыт похищенного топлива и распределение дохода.
«С марта по июнь 2025 года преступная группа похитила топлива на сумму свыше 1,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено в Еравнинский райсуд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении организатора преступления выделены в отдельное производство.
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