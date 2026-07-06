Происшествия 06.07.2026 в 11:28

В Бурятии иностранцы с размахом воровали топливо

Злоумышленники нанесли крупный ущерб работодателю
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии иностранцы с размахом воровали топливо
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении иностранцев, которые участвовали в масштабном хищении дизельного топлива. Кражи происходили на стройке в Еравнинском районе, где работали фигуранты, а жертвой аферы стал их работодатель.  

Как сообщили в прокуратуре, преступную группу организовал один из рабочих. Для осуществления махинаций он привлек еще двух коллег, распределил их роли, организовал сбыт похищенного топлива и распределение дохода.

«С марта по июнь 2025 года преступная группа похитила топлива на сумму свыше 1,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено в Еравнинский райсуд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении организатора преступления выделены в отдельное производство.
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ из-за рухнувшего на маршрутку контейнера пострадали два человека
06.07.2026 в 12:37
Костюмы Бурятского театра покажут на выставке в Москве
06.07.2026 в 12:29
В Улан-Удэ пройдет день правовой помощи
06.07.2026 в 12:28
В Улан-Удэ с большегруза слетел контейнер и упал на маршрутку
06.07.2026 в 12:07
В Подмосковье улан-удэнка ударила ножом мужчину
06.07.2026 в 11:54
«ПИК Байкала» заплатит огромную сумму за домик в центре Улан-Удэ
06.07.2026 в 11:44
В Забайкалье идут эшелоны с 19 тысячами тонн топлива
06.07.2026 в 11:31
В Бурятии иностранцы с размахом воровали топливо
06.07.2026 в 11:28
В районе Бурятии популярные озера опасны для купания
06.07.2026 в 11:25
В Улан-Удэ неопытная автоледи сбила мужчину на «зебре» без светофора
06.07.2026 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
В Улан-Удэ из-за рухнувшего на маршрутку контейнера пострадали два человека
На месте работают сотрудники ГАИ
06.07.2026 в 12:37
В Улан-Удэ с большегруза слетел контейнер и упал на маршрутку
Занята левая полоса в направлении Мелькомбината
06.07.2026 в 12:07
В Подмосковье улан-удэнка ударила ножом мужчину
Конфликт произошел в поселке Мисайлово
06.07.2026 в 11:54
В Улан-Удэ неопытная автоледи сбила мужчину на «зебре» без светофора
Пешехода госпитализировали в БСМП
06.07.2026 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru