В Улан-Удэ неопытная автоледи сбила мужчину на «зебре» без светофора

За минувшие выходные в Бурятии произошло несколько наездов на пешеходов. Так, в субботу днем в Улан-Удэ на улице Забайкальской 24-летняя водитель машины «Тойота Корона Премио» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнего мужчину.

В ГАИ республики отметили, что автоледи неопытная – стаж вождения составляет два месяца. Пешехода с травмами госпитализировали в БСМП.

А в субботу утром в Закаменске на улице Крупской 59-летняя водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 23-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с травмами.