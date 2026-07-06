Происшествия 06.07.2026 в 11:13

В Улан-Удэ неопытная автоледи сбила мужчину на «зебре» без светофора

Пешехода госпитализировали в БСМП
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ неопытная автоледи сбила мужчину на «зебре» без светофора
Фото: ГАИ Бурятии

За минувшие выходные в Бурятии произошло несколько наездов на пешеходов. Так, в субботу днем в Улан-Удэ на улице Забайкальской 24-летняя водитель машины «Тойота Корона Премио» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнего мужчину.

В ГАИ республики отметили, что автоледи неопытная – стаж вождения составляет два месяца. Пешехода с травмами госпитализировали в БСМП.

А в субботу утром в Закаменске на улице Крупской 59-летняя водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 23-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с травмами.    


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