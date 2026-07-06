Происшествия 06.07.2026 в 10:29

В центре Улан-Удэ вспыхнуло популярное кафе

Обошлось без пострадавших
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Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ вспыхнуло популярное кафе
Фото: МЧС по Бурятии

Сегодня утром в центре Улан-Удэ случилось возгорание в Ариг кафе на улице Куйбышева.

Предварительная площадь пожара составила 10 квадратных метров. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших.

«Пожар ликвидировали звенья газодымозащитной службы. На месте работали 21 человек и 6 единиц техники. Причина устанавливается дознавателями МЧС России», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

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