Житель Улан-Удэ угодил в колонию за попытку передать туда наркотики

Мужчина проведет там более четырех лет





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого горожанина. Мужчина обвинялся в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2019 года злоумышленник решил передать наркотики своим знакомым, отбывающим наказание в колонии. Для этого на поле вблизи села Вознесеновка он собрал коноплю, из которой изготовил 77 грамм гашиша. Когда мужчина на своем автомобиле направился в колонию для передачи наркотиков, его задержали полицейские.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»