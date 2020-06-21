В Бурятии жертвы аферистов платят миллионы незнакомцам

Пандемия коронавируса, вызвавшая рост безработицы и безденежья, сыграла на руку мошенникам



В расставленные ими хитроумные ловушки стали массово попадать те, кто в это непростое время хочет подзаработать или боится потерять свое. По данным прокуратуры республики, с начала года число мошенничеств в Бурятии выросло на 18,9%, теперь жертвами обмана становятся не столько пожилые люди, которых легко обмануть легендой о родственнике, попавшем в ДТП, но и активное население, знакомое с современными технологиями.



«Кредит одобрен»



Житель Улан-Удэ пострадал от мошенников, сделав онлайн-заявку на кредит через сайт-двойник известного банка. Он зашел на ложный ресурс через браузер со своего смартфона, хотя обычно пользовался установленным на телефоне приложением этого банка. Мужчина давно подумывал о кредите и, когда увидел интересное предложение – кредит на 500 тыс. рублей по льготной ставке в 10,8% на пять лет, решил заполнить документы. Передал все свои личные данные и стал ждать ответа на заявку.



Через некоторое время мужчине перезвонила девушка, представилась менеджером банка и сообщила радостную весть - «кредит одобрен». На волне энтузиазма заемщик потерял бдительность. «Менеджер» сообщила, что ему нужно внести первоначальный взнос в размере 8 тыс. рублей на определенный номер счета, что и было сделано. Когда средства поступили, девушка сказала, что сейчас ему перезвонят.



И, действительно, через десять минут раздался звонок с другого номера. Звонивший мужчина представился менеджером того же самого банка, после чего огорошил заемщика - Центральный банк не пропускает его заявку, поэтому нужно оформить страховку на 29 тыс. рублей. Улан-удэнцу показалось это подозрительным, и он отказался от странной страховки, а затем и вовсе оформлять кредит, попросив вернуть уплаченные 8 тысяч.



«Мошенник» на том конце провода быстро сориентировался и сказал, что для возврата этих средств нужно, чтобы на счету его банковской карты находилась точно такая же сумма в 8 тыс. рублей. Мужчина согласился и перевел.



Спустя несколько минут он позвонил в банк с вопросом, почему вся сумма - 16 тыс. рублей - все еще ему не возвращена, на что в «банке» ему ответили, будто сотрудник по ошибке перевел его деньги в страховую компанию. Теперь, чтобы вернуть их, мужчине нужно пополнить свой счет еще на 16 тысяч. «Когда поняли, что я их раскусил, сказали, чтобы забыл об этом и смирился, деньги мне не вернут», - рассказал пострадавший в полиции.



Скажи волшебное слово



Афера с денежными операциями – одна из популярных схем у мошенников. Они продумывают все до мелочей, прорабатывают несколько вариантов ведения разговора с «жертвой», только бы она не сорвалась с крючка. Человека ловят за их ахиллесову пяту - боязнь лишиться сбережений.



Жительница Улан-Удэ «подарила» незнакомцам 119 тыс. рублей. Она была в магазине, когда на ее сотовый поступил звонок с неизвестного номера. Девушка в трубке представилась сотрудницей банка «Г», поспешившая предупредить клиентку, что с ее карты в данный момент кто-то пытается списать деньги. Взволнованная женщина ответила, что никто картой пользоваться не может, она при ней. На том конце провода попросили оставаться на линии и переключили телефон на службу безопасности банка.



Мужской голос деловито представился и спросил у клиентки, из какого она региона, после чего якобы переключил на сотрудника отдела безопасности банка Бурятии. Который, в свою очередь, сказал: «Если вы не осуществляли транзакцию, то нужно отменить эту операцию». Для этого женщине необходимо продиктовать «сотруднику банка» код, который должен ей прийти в смс-сообщении.



«Мужчина пояснил мне, что так действует автоматизированная охрана, сказал, что код нужно диктовать только после сигнала, а затем следует сказать слово «отмена». И, действительно, после прозвучал какой-то гудок, я продиктовала код, сказала слово «отмена». Мужчина успокоил, что отмена операции произведена успешно. Затем я увидела, что у меня со счета списано 110 тысяч и 9 500 рублей», - рассказала позже женщина на следствии.



Доверилась лжепомощнику



- При изучении сводок мы практически ежедневно отмечаем сообщения о фактах мошенничества. Не могу сказать, что людей вводят в заблуждение, делая упор только на один вид жульничества. Аферисты ведь быстро учатся. Мошенники очень мобильные, они приспособились к новым реалиям. Не стоят на месте, «развиваются», так сказать, повышают свой уровень. Развитие технологий и возможностей в области кредитования, онлайн-переводов, различного рода операций с денежными средствами повлекло за собой появление новых видов афер, - рассказывает Базар Баторов, прокурор Советского района Улан-Удэ.



Многие сейчас пытаются заработать на операциях с валютой, и мимо них не могут пройти аферисты, предполагая, что у потенциальных жертв есть свободные деньги. Одной из жертв махинаторов стала улан-удэнка, потерявшая 24 тыс. рублей.



Накануне Наталья (имя изменено) купила приложение, самостоятельно производящее экономические операции на биржах и операции с валютой. Через несколько месяцев приложение отработало, и 45 тысяч, которые женщина вложила, были утрачены. В середине марта Наталье на телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы по борьбе с мошенничеством на финансовых биржах. Он спросил, какую сумму она потеряла и есть ли у нее желание вернуть эти деньги, что этот вопрос можно решить.



Наталья, конечно же, согласилась с предложением «сотрудника» вернуть потерянное. Мужчина скинул женщине на «электронку» перечень данных, которые ему нужны, а она в ответ переслала все сведения о себе и приложении. Через несколько дней тот самый мужчина снова позвонил Наталье и обрадовал, что деньги ей вполне можно вернуть. Для начала ей на «электронку» придет письмо со ссылкой, на которую нужно перейти. Далее там же ввести номер своей банковской карты, с которой она пополняла счет приложения. После чего на телефон пришел код, который она ввела в ссылке. Такую операцию с кодами Наталья проделала дважды. Вечером женщина не смогла войти в приложение и позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что с ее счета списано 24 263 рубля. Женщина все поняла и обратилась в полицию.



Миллионы в подарок



Некоторые граждане так доверяют посторонним людям, звонящим с разного рода предложениями по телефону, что забываются будто под гипнозом. Уже позже они признаются, что не понимают, как позволили так легко себя обмануть.



- Актерского мастерства мошенникам не занимать. Порой кажется, они способны внушить человеку невнушаемое. Умудряются надавить на какие-то нужные точки, чтобы найти с «жертвой» контакт, а после обманом заполучить желаемое. Казалось бы, в СМИ постоянно освещается, органы внутренних дел регулярно сообщают, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров, озвучивать свои персональные данные, но, тем не менее, мошенники продолжают наживаться на людях, - констатирует Базар Баторов.



Жительницу Улан-Удэ Анжелу (имя изменено) мошенники обработали так, что она потеряла свои кровные 377 тыс. сбережений, кроме того, похитили по кредитным картам 583 тысячи, мало того, оформили на нее кредит на сумму в 3 180 823 рубля.



История Анжелы началась так же, как и у многих жертв аферистов – со звонка с неизвестного номера. На том конце провода девушка предложила дополнительный заработок в интернете, и Анжела заинтересовалась. Вскоре ей перезвонил мужчина, представился Владимиром, сотрудником брокерской компании, и спросил, есть ли у нее свободные деньги и может ли она купить валюту или свободные акции.



Когда услышал утвердительный ответ, сказал, что поможет заработать. Для начала предложил установить на свой ноутбук программку для удаленного доступа к другому компьютеру, и Анжела выполнила это условие. Владимир подключился к ее компьютеру и зашел на сайт, где зарегистрировал Анжелу. По скайпу мужчина спросил у нее данные паспорта и банковских карт, в том числе три цифры кода с обратной стороны карты.



Далее место Владимира занял Алексей, он убедил женщину, что поможет ей в валютных операциях, в покупке акций и получении процентов. В тот же день на сайте обменника Анжела внесла 50 долларов (3376,3 рубля), но на следующий день Сбербанк заблокировал ей банковские карты. Когда Алексей узнал об этом, спросил, есть ли у Анжелы какие-нибудь другие карты. «Да, есть «кредитка», - воодушевленно ответила женщина. Через удаленный доступ «брокеры» перевели 165 тысяч с ее карты на дебиторскую карту. «Не волнуйтесь, эти деньги вам вернутся», - заверили лжефинансисты.



Далее аферисты попросили Анжелу оформить сначала одну карту, потом другую. Оформляли на женщину кредиты, дескать, эти деньги уходят в резерв. Она говорила, что кредиты ей не нужны, но «брокеры» успокаивали, что это виртуальные суммы и когда они деньги выведут, все вернут без комиссии. Аферисты без ведома жертвы оформляли на нее кредиты, а потом переводили деньги на свои счета. Женщина поняла, что ее обманывают, когда сотрудники в очередной раз «обрадовали» одобренным кредитом.



Высококвалифицированные аферисты



- Мошенники пользуются экономической безграмотностью людей. В свое время жертвами аферистов в основном были пенсионеры, им звонили и просили денег на помощь родственникам, попавшим в беду. А сейчас в их силки все чаще попадают взрослые, дееспособные люди. Потенциальный портрет потерпевшего очень сложно составить, практически каждый может стать жертвой пеступников, особенно через интернет, ведь удаленность в общении с незнакомым человеком – вещь весьма опасная, - уверен прокурор.



Портрет современного мошенника тоже изменился. Теперь в криминальной среде в цене высококвалифицированные «сотрудники», те, кто разбирается в новых технологиях, на «ты» с гаджетами, имеет представление об экономической и банковской сферах.



Определенную часть афер на сегодня составляют мошеннические схемы через сайты, где покупают и продают вещи. По мнению специалистов, с начала года аферисты активизировались на этих интернет-площадках, ведь люди стали больше продавать, чтобы немного заработать в период пандемии.



- У мошенников выходных не бывает, они только и думают о том, кого бы обмануть, где заработать. Об этом всегда нужно помнить. Догнать жуликов и раскрыть преступление очень сложно, но возможно, ведь они даже в интернете оставляют свои следы. Есть такая поговорка: «у волка сто дорог, у охотника - одна». Мы должны вычислить, по какой дороге «убежал» мошенник. Поэтому работаем долго и кропотливо. Чтобы не попасть в руки преступников, не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми, предлагающими вам помощь материального плана. Пользуйтесь проверенными сайтами, перепроверяйте информацию, читайте рекомендации и отзывы о товарах и услугах, так вы убережете себя от проблем и сохраните свои сбережения, - советует Базар Баторов.



Любовь Ульянова, «Номер один».