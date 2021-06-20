Реконструкцию МАПП «Кяхта» обещают закончить уже в этом году

На российской стороне МАПП «Кяхта – Алтан-Булаг» прилагают все силы, чтобы как можно скорее решить последние проблемные вопросы



Источник из Москвы сообщил «Номер один», что на российской стороне многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Кяхта – Алтан-Булаг» прилагают все силы, чтобы как можно скорее решить последние проблемные вопросы. Реконструкция данного объекта – это длинная история с множеством провалов, неудач, скандалов. Остается надеяться, что хотя бы сейчас она сумеет «доковылять» до своего хэппи энда. Лучше поздно, чем никогда.



Пример неумения работать



Пункт «Кяхта» – один из самых известных и дорогостоящих долгостроев на территории Бурятии. Всероссийский пример несогласованности и нерасторопности в модернизации погранобъектов.



Погранпереход «Кяхта – Алтан-Булаг» - ключевой автомобильный пункт пропуска между Россией и Монголией. Главное предназначение – оформлять поездки граждан двух стран между ними. Переход работал с советских времен, а модернизация шла с 2013 года.



Особенно выпукло необходимость расширения мощностей МАППа проявилась после того, как Россия и Монголия ввели безвизовый режим взаимных поездок для своих граждан. Это произошло осенью 2014 года. В Бурятию хлынул поток монголов. «Безвиз» совпал с обвалом курса рубля, сделав поездки и товары Бурятии доступнее для монголов.



Так, по итогам 2016 года Минэкономики республики сообщало, что Бурятия зафиксировала 418 тыс. поездок граждан Страны степей (в 2,2 раза больше, чем в 2015 году). Монголы оставляли в магазинах Кяхты, Улан-Удэ миллионы рублей, усиливая оборот розничной торговли. Поехали монголы и на Байкал. Переход «Кяхта – Алтан-Булак» не был рассчитан на такое количество пересекающих границу.



Дело усугублялось тем, что на границе России монголы подвергались очень тщательному досмотру. На въезде в РФ скапливались большие очереди, в которых можно было простоять несколько суток. До трусов путешественников, конечно, не раздевали, но тем не менее.



«Пускай они съездят и поучатся у той стороны, как надо делать. И тоже создадут условия для туристов. Ну что всех шмонать, я не понимаю. Я несколько раз пересекал границу в «Домодедово», и там все выборочно. Идешь и даже не замечаешь таможенников. У нас же 100%-ный досмотр всех абсолютно. Ну зачем это нужно?» - возмущался тогдашний глава республики Вячеслав Наговицын.



Федералы пытались спорить. Утверждали, что таможня тратит на одного человека минуту.



Вообще, поговаривали, что российские силовики почему-то отнесли Монголию к списку потенциально опасных стран. Поэтому, мол, о выборочном, либерально-европейском досмотре на данном азиатском направлении не может быть и речи.



В ходе расширения мощности МАППа были построены новые полосы для автомашин, десятки зданий и сооружений. Сменилось несколько подрядчиков. Начиналась стройка под кураторством иркутского филиала «Росгранстроя», сегодня завершается «под крылом» читинского. Вокруг реконструкции гремели уголовные дела, в которых фигурировали большие суммы.



Даже в правительстве Бурятии не очень хорошо понимали, что творится на объекте. В 2016 году чиновники заявили было, что до конца года реконструкция завершится, все заработает на полную мощность. Разумеется, этого не случилось и сроки пришлось переназначать. Прошло много лет безвизового режима, но новые мощности погранперехода «Кяхта - Алтан-Булаг» не заработали.



Очень много объективных причин, искренне уверяли посланцы «Росгранстроя», приезжая иногда в наши провинциальные бурятские края.



Печальный «марафон»



Как ранее писал «Номер один», в настоящее время построенные здания и сооружения официально введены в эксплуатацию. Теперь ждут их запуска в работу, в непосредственное обслуживание пересекающих границу. Но с этим дела обстоят тоже не слава богу и напоминают известное выражение про то, что плохому танцору вечно кое-что мешает.



- В целях скорейшего открытия МАПП «Кяхта» ФГКУ «Росгранстрой» реализует мероприятия по приведению оборудования в соответствие с современными требованиями. Завершение намечено на третий квартал 2021 года, - сообщил нашему изданию и. о. руководителя «Росгранстроя» Артем Мамулян.



Российский погранично-строительный чиновник пояснил, что он имеет в виду. Оказалось, что «в связи с долгим процессом строительства на объекте есть вышедшее из строя и морально устаревшее оборудование».



Это объяснение иллюстрирует глубокую тоскливость процесса реконструкции. Где еще в мире на погранобъектах строят так долго, что оборудование начинает выходить из строя. Или морально устаревать (видимо, появляется более современное - новый модельный ряд).



По словам г-на Мамуляна, по таким фактам подрядной организации предъявлены соответствующие претензии.



Общество мало что знает о происходящем на реконструкции. Например, в ходе одного из посещений объекта межведомственной комиссией у ее членов вроде бы возникли претензии к системе радиационного контроля «Янтарь», предполагаемой таможней к использованию. Речь даже шла будто бы о ее замене.



В чем состояли претензии, какой выход был найден?



«Росгранстрой» не захотел пояснить обществу, что же именно вызвало «янтарное» неудовольствие проверяющих. Хотя в реконструкцию инвестированы многие сотни миллионов рублей денег налогоплательщиков, готовность чиновников ведомства рассказать, что происходит с купленным оборудованием, оставляет желать лучшего.



Вообще, «Росгранстрой» видит причину задержки реконструкции в действиях подрядчика. Ведомство считает, что фирма не смогла обеспечить то одно, то другое. Но, на наш взгляд, это крайне спорная позиция. Существуют материалы судебных дел, проливающие свет на особенности реконструкции.



Напомним уважаемым читателям, что ФГКУ пытается взыскать с подрядчика, бурятской компании «РациоТехнология», около 250 млн рублей неустойки с формулировкой «за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту». Фирма занималась реконструкцией на ее финальном отрезке (всего там сменилось несколько подрядчиков).



Это равно почти всей сумме госконтракта (309 млн рублей).



«Росгранстрой» поэтапно потерпел поражение в первой инстанции, потом в апелляции, а затем и в кассации.



Кассационное рассмотрение завершилось в апреле этого года в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа (город Иркутск). Он подтвердил, что компания не виновата в нарушении сроков выполнения работ по контракту, так как федеральная сторона не производила полагающееся финансирование. В ходе процесса подрядчик говорил, что некоторые работы даже приходилось осуществлять за счет собственных средств компании.



Федералы, тем не менее, продолжают считать, что правда за ними. Постановление третьей инстанции можно обжаловать в четвертой инстанции - Судебной коллегии Верховного суда РФ.



- В связи с чем ФГКУ «Росгранстрой» будут приняты все исчерпывающие меры для защиты прав и интересов, - заявил Артем Мамулян нашему изданию.



Можно ли быть уверенными, что новые мощности МАППа начнут обслуживать граждан в третьем квартале?



Здесь не все зависит от «Росгранстроя». Новые полосы движения на въезд и выезд, досмотровые посты и другое необходимо будет укомплектовать работниками разных контролирующих структур. Ходили слухи, что, например, у Бурятской таможни могут возникнуть сложности с комплектацией расширенного пункта пропуска таможенниками. И соответствующих опровержений от таможенников мы не слышали.



Но уже к концу года, надеемся, этот печальный «марафон» достигнет своего логичного завершения. Ничто не вечно в подлунном мире. Даже реконструкция «Кяхты».



Петр Санжиев, «Номер один».