В Улан-Удэ врачи спасли ребенка с 70-процентным поражением легких

9-летняя девочка заболела тяжелой формой коронавирусной инфекции







В Улан-Удэ врачам ДРКБ удалось спасти 9-летнюю девочку, заболевшую коронавирусной инфекцией. Течение болезни у ребенка сопровождалось внебольничной двусторонней пневмонией тяжелой степени.

Как сообщили в ДРКБ, ребенок изначально наблюдался по месту жительства с симптомами ОРВИ. После повышения температуры до 40 градусов девочку направили в ДРКБ. Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии, с поражением обоих легких до 70% и признаками полиорганной недостаточности. Девочку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и начали проводить интенсивную терапию.«В настоящее время состояние девочки стабильное, с положительной динамикой. Пациентка снята с аппарата ИВЛ, находится на кислородной поддержке, чувствует себя хорошо, кушает самостоятельно и готовится к переводу в отделение пульмонологии», - рассказали в больнице.По словам заместителя главного врача ДРКБ, врача пульмонолога Натальи Очировой, в целом, дети переносят инфекцию легче, чем взрослые. К особенностям коронавирусной инфекции у детей можно добавить симптоматику поражения желудочно-кишечного тракта (рвота, жидкий стул), что существенно сказывалось на самочувствии больных. Если ранее говорилось о практически бессимптомной течении Covid-19 у детей, то в период «третьей волны» в Бурятии все чаще стали наблюдаться случаи заражения детей, требующие стационарного лечения. Сейчас дети составляют более трети от общего числа больных ковидного стационара ДРКБ. Среди больных с пневмонией каждый пятый – это ребенок, в том числе дети в возрасте до года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии