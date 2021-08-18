«Жопа мира»

Министр природных ресурсов Камчатки, путешествуя по стране, неожиданно для себя обнаружил пятую точку мироздания неподалеку от Бурятии

Он так и написал в соцсетях: «если есть в мире жопа, то это здесь» и приложил фотографию въезда в Петровск-Забайкальский.

После того как его пост заметили СМИ и начали рассказывать о мнении чиновника россиянам, министр удалил пост. И написал другой, в котором слово «жопа» заменил на менее резкое: «ягодицы».- В части дорог в этом месте действительно полные ягодицы. И я это отметил, как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать, что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие, - прокомментировал он свой удаленный пост.Думается, сравнение дорог с означенной частью тела разделяют многие жители и Бурятии, и соседнего Забкрая. Некоторые после его пояснения даже начали благодарить за то, что он обратил внимание «на безобразное состояние наших дорог».Вот так высказывание о ягодицах превратилось в социально значимый поступок. Честь и слава!