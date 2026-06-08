Общество 08.06.2026 в 10:05
В Улан-Удэ временно перекроют железнодорожный переезд
Ограничение движение в поселке Горького ожидается в ночь с 8 на 9 июня
Текст: Елена Кокорина
В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили об ограничении движения через железнодорожный переезд в п. Горького.
- В связи с производством работ по асфальтированию в ночь с 8 на 9 июня 2026 года ограничим движение автомобилей через железнодорожный переезд в п. Горького г. Улан-Удэ. Время закрытия переезда – с 23:00 до 06:00. Просим отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при планировании поездок, - отметили в РЖД.
Проезд автомобилей на указанном участке будет осуществляться в реверсивном режиме.
Фото: Номер один
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