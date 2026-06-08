В Улан-Удэ временно перекроют железнодорожный переезд

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили об ограничении движения через железнодорожный переезд в п. Горького.

- В связи с производством работ по асфальтированию в ночь с 8 на 9 июня 2026 года ограничим движение автомобилей через железнодорожный переезд в п. Горького г. Улан-Удэ. Время закрытия переезда – с 23:00 до 06:00. Просим отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при планировании поездок, - отметили в РЖД.

Проезд автомобилей на указанном участке будет осуществляться в реверсивном режиме.

Фото: Номер один



