На севере Бурятии водитель протаранил дорожное ограждение

За минувшие выходные в Бурятии случилось 43 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Так, в воскресенье ночью в Северобайкальске 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следуя по проспекту 60 лет СССР, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

«Молодой человек с травмами доставлен в медицинское учреждение», - отметили в ГАИ республики.