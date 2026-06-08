Происшествия 08.06.2026 в 09:59
В Улан-Удэ сбили подростка, переносившего велосипед
ДТП случилось на улице Коттеджная
Текст: Карина Перова
Вчера в Улан-Удэ на Верхней Березовке на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Коттеджная сбили 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть, перенося велосипед в руках.
На ребенка наехал 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
«После осмотра медицинскими работниками подростка отпустили домой», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.