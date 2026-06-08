В нацпарке Бурятии появились первые лосята

В Забайкальском национальном парке Бурятии родился лосёнок, которого накануне посчастливилось увидеть начальнику опергруппы «Сарма» Александру Подкорытову.

- Встретить малыша в таком раннем возрасте – большая удача. Рядом находилась мама-лосиха, поэтому, чтобы не беспокоить животных, фотографию сделали прямо из машины. Интересно, что новорождённый лосёнок может весить до 16 кг, а уже через полгода набирает до 100 кг! До осени малыши питаются молоком матери, хотя совсем скоро после рождения начинают пробовать зелёную траву, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Напоминаем, если вы встретили в лесу детёныша зверя или птенца, не трогайте его и не пытайтесь забрать с собой, потому что чаще всего родители находятся неподалёку и продолжают заботиться о своём малыше.

Фото: «Заповедное Подлеморье»