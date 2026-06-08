Общество 08.06.2026 в 09:47

В Улан-Удэ посреди «зебры» устроили боксерский поединок

Действо запечатлела интеллектуальная транспортная система
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ посреди «зебры» устроили боксерский поединок
Фото: комитет по транспорту администрации Улан-Удэ

В минувшие выходные Улан-Удэ на пешеходном переходе по улице Кирова устроили показательный боксерский поединок. Действо запечатлела интеллектуальная транспортная система.

«Бой» проходил во время разрешающего сигнала светофора для перехода. Помимо двух боксеров, на «зебру» вышел и рефери. Происходящее снимали на камеру.

«Дополнительно сообщаем, что правоохранительные органы могут усмотреть в подобном деянии составы уголовного деяния или административного правонарушения», - прокомментировали в комитете по транспорту администрации города.

Теги
зебра бокс

Все новости

В Улан-Удэ посреди «зебры» устроили боксерский поединок
08.06.2026 в 09:47
В нацпарке Бурятии появились первые лосята
08.06.2026 в 09:31
В Улан-Удэ временно недоступен «Умный транспорт»
08.06.2026 в 09:20
Третий мост в Улан-Удэ доверили «Возрождению»
08.06.2026 в 09:11
Как рефинансировать ипотеку
08.06.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 июня 2026 года
08.06.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 8 мая
08.06.2026 в 06:02
ЭКО для пары из Бурятии обернулось трагедией
08.06.2026 в 06:00
В Улан-Удэ 282 дома остались без горячей воды из-за порывов на теплотрассах
07.06.2026 в 13:19
В центре Улан-Удэ приводят в порядок дороги и благоустройство
07.06.2026 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В нацпарке Бурятии появились первые лосята
Встретить новорожденного малыша оказалось большой удачей
08.06.2026 в 09:31
В Улан-Удэ временно недоступен «Умный транспорт»
Специалисты работают над устранением неполадок
08.06.2026 в 09:20
Как рефинансировать ипотеку
08.06.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 июня 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
08.06.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru