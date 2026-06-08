В Улан-Удэ посреди «зебры» устроили боксерский поединок

В минувшие выходные Улан-Удэ на пешеходном переходе по улице Кирова устроили показательный боксерский поединок. Действо запечатлела интеллектуальная транспортная система.

«Бой» проходил во время разрешающего сигнала светофора для перехода. Помимо двух боксеров, на «зебру» вышел и рефери. Происходящее снимали на камеру.

«Дополнительно сообщаем, что правоохранительные органы могут усмотреть в подобном деянии составы уголовного деяния или административного правонарушения», - прокомментировали в комитете по транспорту администрации города.