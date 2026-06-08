В Улан-Удэ мужчина передал курьеру-практиканту почти 2 млн рублей

В Улан-Удэ местный житель поверил ряженому сотруднику ФСБ и передал курьеру почти 2 миллиона рублей. Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД республики.

Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он обвинил его в связях с вооружёнными силами иностранного государства, и для проверки потребовал предоставить имеющиеся при нём денежные купюры. Их необходимо было упаковать в непрозрачный полиэтиленовый пакет и передать курьеру, который назовет кодовое слово.

- Вечером мужчина упаковал 1 929 000 рублей и выйдя во двор дома передал всю сумму курьеру. Сразу после передачи денег заявителю вновь позвонил лжесотрудник ФСБ, заверив, что после проверки средства будут возвращены в течение дня. Когда потерпевший усомнился в слишком юном возрасте курьера, звонивший ответил, что тот является практикантом, и попросил не беспокоиться. Впоследствии связь с мошенником прекратилась и гражданин обратился в полицию, - сообщили в МВД республики.

Фото: нейросеть