Третий мост в Улан-Удэ доверили «Возрождению»

В Бурятии нашли подрядчика, который доведет до ума скандальный Третий мост в Улан-Удэ. 1 июня заключили государственный контракт на завершение строительства с АО «Производственное объединение «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил зампред правительства республики Евгений Коркин.

«На данный момент перед подрядчиком стоит задача разработать и согласовать с заказчиком, ГКУ «Бурятрегионавтодор», план-график производства работ на 2026–2028 годы. Также подрядчику необходимо передислоцировать необходимую технику на строительную площадку. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2028 году», - подчеркнул Евгений Коркин.

Напомним, в настоящее время общая готовность объекта составляет 49%. За время строительства вложено около 4,2 млрд рублей, общая стоимость объекта – 9,7 млрд рублей.

Новой подрядной организации предстоит устроить тоннель под железнодорожными путями, три транспортные развязки и путепровод на улице Лазо, надземный пешеходный переход, выполнить обустройство.

Общая протяжённость автомобильной дороги с учётом съездов превышает 4 километра при длине самого моста в 202 метра.

С предыдущим подрядчиком, ОАО «Хотьковский автомост», контракт расторгли в одностороннем порядке. На объекте выполнена полная инвентаризация, заключил зампред.