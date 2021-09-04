В Бурятии экологи бьют тревогу из-за состояния главного водоема Гусиноозерска

На дне Гусиного озера боевые снаряды и паразиты, а также наблюдается обмеление впадающих рек



Еще в 2001 году из-за удара молнии произошел страшный пожар на складе боеприпасов на Гусиноозерском полигоне. Взорвалось более 7 тыс. вагонов с боеприпасами. Последствия трагедии помнит весь Гусиноозерск – погибли люди, разрушились жилые и хозяйственные строения. Однако спустя 20 лет после трагедии местные экологи продолжают задаваться вопросом, а собираются ли власти обезвредить снаряды, попавшие в озеро Гусиное и не обезвреженные до сих пор?



Как уже писал «Номер один», в тот злосчастный день взорвалось около 42 млн бомб, гранат, снарядов, разлетевшихся в радиусе 25 километров. В связи с этим тысячи боеприпасов попали в Гусиное озеро и лежат там до сих пор. С тех времен успели утилизировать более 44 тыс. единиц боеприпасов на территории 277 гектаров. В их числе 1200 минометных мин, около 13 тыс. реактивных снарядов. Однако сколько еще бомб остается на дне водоема, это остается неизвестным. Как в те годы отмечали эксперты, бомбы из озера нельзя транспортировать – они слишком хрупкие для перевозки, необходимо обезвреживать их на месте.



Интересен тот факт, что меры по улучшению состояния водоема разработаны еще с 2015 года, среди которых и пункт обезвредить находящиеся в водоеме неразорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее, позабыв трагедию 20-летней давности, запамятовали убрать и бомбы. И это далеко не единственная проблема Гусиного озера. На сегодня водоему угрожает влияние Гусиноозерской ГРЭС, разрастание ядовитых водорослей и многое другое.



Гусиное озеро как водоем-охладитель



Начиная с середины 70-х годов и по сей день озеро подвержено значительному загрязнению. На первом месте из загрязнителей стоит Гусиноозерская ГРЭС - самое крупное предприятие Гусиноозерска, а потому и основной источник воздействия на окружающую среду. Как описывает ситуацию председатель правления общественной организации «Экощит» Александр Калашников в докладе о состоянии Гусиного озера, другими объектами-загрязнителями выступают породные отвалы разреза «Холбольджинский», размещенные на побережье озера, а также ООО «Горводоканал» с не очищенными до нормативных показателей канализационными стоками.



«Среди факторов загрязнения - пыль, сажа, оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид и другие, а также непосредственно попадающие в озеро нагретые воды Гусиноозерской ГРЭС, нефтепродукты, хлориды, натрий, нитриты, аммоний, токсины с золоотвалов и др. Неблагоприятному воздействию подвержены все компоненты среды», - отмечает Александр Калашников.



В последние три десятилетия отмечается снижение водности реки Загустай, одного из основных притоков озера Гусиное. Как отмечает эксперт, территория реки расположена к северу и северо-западу от акватории озера, и при впадении в Гусиное озеро река образует болото, поросшее рогозом и другими водными растениями. Сама долина в среднем течении реки Загустай также представляет заболоченную территорию.



«Уже много лет последствия антропогенного воздействия представляют собой угрозу безопасности железнодорожного движения Восточно-Сибирской железной дороги на участке между станциями Сульфат и Загустай в зоне течения реки – в этой местности образуются наледи, угрожающие деформацией земляного полотна. Из-за сброса нагретых вод в северной части озера происходит интенсивное зарастание чужеродными водорослями (рдестами и нитчатыми водорослями) с появлением местами гнилостных процессов и заморных мест», - отмечает Калашников.



«При этом экологические последствия использования озера Гусиное в качестве водоема-охладителя исследовались последний раз в 2013 – 2014 гг. Еще по тем данным отмечалось, что «использование Гусиного озера в качестве водоема-охладителя потенциально может привести к развитию процессов эвтрофикации и водоем будет непригоден для хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного использования», - пишет председатель «Экощита».



Ядовитые водоросли и кишечные паразиты



С 2013 года Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН возобновил исследования экологического состояния озера Гусиное и получил данные, подтверждающие усиление процессов эвтрофикации (насыщение водоема биогенными элементами) северной и южной оконечностей озера, находящихся под наибольшим воздействием источников загрязнения.



«Получены данные о чрезмерной зарастаемости мелководной зоны северной оконечности озера рдестами и нитчатыми водорослями. В южной оконечности озера, находящейся под влиянием села Гусиное Озеро, наблюдается развитие чужеродного вида растений элодеи канадской, ядовитой водоросли, а также зарослей рдестов. Поддержание в озере очага чужеродных видов относится к серьезным экологическим проблемам», - описывает ситуацию эксперт.



Кроме того, за годы рыбохозяйственного использования в озеро завезено более 20 видов паразитов рыб, которые вызывают и могут вызвать заражение популяций местных видов, а следом и заражение человека.



«Неблагополучное санитарное состояние мелководной зоны озера способствует поддержанию очагов паразитарных заболеваний человека. В 2013 году установлена зараженность рыбы плероцеркоидами лентеца широкого (вид ленточных червей), вызывающего дифиллоботриоз – серьезное гельминтозное заболевание человека».



Помимо этого, людям угрожает заражение описторхозом - внекишечным паразитарным заболеванием, вызываемым паразитированием в поджелудочной железе человека плоских паразитических червей рода описторхов.



«На основе имеющихся результатов научных исследований экологического состояния озера Гусиное сделано заключение, что экосистема озера находится в критическом или околокритическом состоянии и требует проведения соответствующей оценки экологического состояния».



Природа уже отомстила



Если резюмировать суть доклада, загрязнению озера Гусиное способствуют самые разные факторы: тепловое воздействие от ГРЭС, химическое загрязнение водоема из-за некачественных очистных сооружений, заражение рыб завезенными паразитами, необезвреженные военные снаряды на дне озера.



Кроме того, нельзя забывать об ущербе, понесенном жителями поселка Набережный в текущем году. Как писал «Номер один», сотни жителей вынуждены бросить свои дома из-за затопления, которое могло быть вызвано искусственным образом - в 2019 году Геологический институт СО РАН опубликовал Технический отчет по объекту «Выполнение инженерно-гидрогеологических изысканий в поселке Набережный города Гусиноозерск Селенгинского района РБ».



Ученые пришли к выводу, что причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период 2003 - 2010 гг. в рамках проекта улучшения экологической ситуации озера Гусиное. Заказчиком строительства этих гидротехнических сооружений выступило министерство природопользования и экологии РБ. Профинансированы мероприятия федеральным Агентством Росводресурсы в объеме 15,7 млн рублей.



«Забыли» про многомиллионные проекты



Как отмечает Александр Калашников, выявленные экологические проблемы озера Гусиное уже не один раз поднимали на региональном и федеральном уровне. В период с сентября 2013-го по ноябрь 2015 года под эгидой правительства проведено четыре выездных межведомственных совещания на тему экологических проблем озера. И в тот период уже разработали план мероприятий, который должен был привести озеро в стабильное состояние, выделено восемь пунктов. Среди них реализация базового проекта «Геоэкологическая оценка состояния и динамики экосистемы озера Гусиное» стоимостью 18,2 млн рублей, а также проведение комплексных детализированных гидрологических и гидрогеологических обследований и мониторинговых наблюдений за поверхностным стоком, его распределением и фильтрацией в подземные горизонты, формированием наледей на реке Загустай» стоимостью 17,1 млн рублей.



По итогу из восьми запланированных пунктов полностью не выполнен ни один из них. Минприроды Бурятии оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли.



«Встает вопрос о необходимости проведения в ближайшее время выездного регионального межведомственного совещания с повесткой уточнения исполнения вышеназванных ключевых мероприятий по решению экологических проблем озера Гусиное с приглашением всех заинтересованных сторон. Будет протокол, определятся ответственные и осуществляющие контроль. По-другому нельзя. По-другому будет формально и неэффективно, а значит, безрезультатно. Рассчитываю на положительный отклик районной власти на данный призыв. Готов принять активное участие в подготовке данного совещания и сделать квалифицированное сообщение на нем», - обращается Александр Калашников.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

Фото: russianstock



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