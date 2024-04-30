Рабство вместо заработков

Согласно сводкам МВД, за последние 15 лет пропало без вести более 700 тыс. россиян. «Номер один» решил поговорить с координатором фонда «Безопасный дом» Вероникой Антимоник, занимающейся проблемой рабства. Она рассказала, как устроен этот рынок и куда пропадают улан-удэнцы.Правозащитники некоммерческой международной организации Walk Free Foundation совместно с другими международными организациями, занимающимися вопросами регулирования трудовых отношений и миграции, сформировали индекс, оценивающий численность людей, находящихся в современном рабстве. По их подсчетам, количество пострадавших по всему миру достигло отметки около 50 млн человек. Из них почти 2 млн «скованы» на территории нашей страны.В России борьбой с торговлей людьми и освобождением пострадавших из всех форм современного рабства занимается несколько организаций. Одной из них является фонд «Безопасный дом». Специалисты этой организации не только помогают людям, пережившим сексуальную эксплуатацию в коммерческих целях и принудительный труд, но и тем, кто имеет высокий риск вовлечения в рабство.- Фонд «Безопасный дом» мы основали вместе с моей коллегой Еленой Тимофеевой в 2013 году. С тех пор нам удалось помочь более 300 пострадавшим. Данная проблема очень масштабна и носит комплексный характер. Поэтому мы ведем борьбу сразу во всех необходимых направлениях: занимаемся повышением осведомленности разных групп населения, проводим превентивную работу среди уязвимых групп и тренинги для специалистов, а также оказываем помощь пострадавшим от торговли людям. При этом у нас нет государственной поддержки, мы работаем благодаря пожертвованиям обычных людей и некоторых компаний, - рассказывает координатор программ фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник.Фонд работает по всей стране, отдельными проектами и программами охвачено более 40 регионов. С конца марта 2024 года к ним подключилась и Бурятия. Именно тогда Вероника Антимоник с коллегой посетила наш город, где они провели первый в Бурятии трехдневный тренинг для специалистов «Вместе против торговли людьми в России». Участие приняли не только местные активисты, но и представители региональной общественной организации родителей детей-инвалидов.- Бурятия у нас была приоритетной заявкой, поскольку ранее мы не сотрудничали. А зафиксированные случаи пострадавших от рабства отмечались неоднократно, - отмечает Вероника Антимоник.Спектр уязвимых групп очень широк. Стать «заложником» рабства может практически любой человек. Тем не менее специалисты все-таки выделяют несколько категорий.- Наиболее уязвимыми являются те, кто испытывает финансовые трудности и сталкивается с ограничениями и дискриминацией. Такие люди вынуждены рассматривать вариант заработка не только в других городах, но и даже странах. Это относится к воспитанникам интернатов, людям с зависимостью, инвалидностью, мигрантам, людям, освободившимся из мест лишения свободы и, конечно же, женщинам. Женщин и молодых девушек чаще вовлекают в разные формы секс-индустрии, где принуждают к оказанию секс-услуг, - говорит Антимоник.К видам современного рабства можно отнести многое. Однако «тремя китами» выступает принудительное попрошайничество, трудовое и сексуальное рабство. Все остальное встречается намного реже.- Существует такое понятие, как «долговая кабала». Человеку предлагают оплатить какие-то расходы (проезд, проживание) взаймы или даже какую-то необходимую помощь, за которую он сможет расплатиться потом, выполняя определенную работу или услуги. Но по факту эксплуатация обычно построена на том, что долг будет постоянно увеличиваться, и выплатить его практически невозможно. Что касается секс-индустрии, то она практически безгранична. Это проституция, а также создание и продажа самого разного видеоконтента. Даже многие случаи в вебкам-бизнесе (сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. - Прим. автора) тоже могут иметь отношение к современному рабству. А в разгар пандемии COVID-19 распространилась новая схема добычи порнографии с использованием детей. Преступники стали намного активнее находить в социальных сетях неблагополучные семьи и предлагать им сделать такие фото, видеоматериалы с их детьми за деньги, - рассказывает Вероника Антимоник.Между тем в России незаконное лишение свободы уголовно наказуемо и регулируется ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Однако максимальное наказание по этой статье (лишение свободы на срок от четырех до восьми лет) возможно только в случае смерти человека в рабстве.- К сожалению, безнаказанность в торговле людьми колоссальная. Доказать факт рабства очень сложно. Но отстаивать свое право необходимо. Многие меня спрашивают: «Как понять, что человек находится в современном рабстве?». Все просто. Если он не может отказаться выполнять то, что от него требуют, и уйти, не чувствуя, что за это будут серьезные последствия, то он находится в рабстве, - подытоживает Антимоник.Ранее федеральные средства массовой информации заявляли, что согласно полицейским отчетам за последние 15 лет без вести пропало более 700 тыс. россиян. Это больше, чем официальная численность населения Иркутска. Безусловно, большинство из пропавших быстро находят - обычно уже в первые сутки. Однако остальные исчезают бесследно.За сутки в органы внутренних дел по Бурятии поступает около 15 сообщений о без вести пропавших гражданах. С начала 2024 года уже зарегистрировано 186 обращений, в отношении 11 граждан заведены разыскные дела.- Из числа заявленных в розыск в 2022 году 64 человека обнаружены погибшими, 11 граждан до настоящего времени остаются ненайденными. В 2023 году 54 человека обнаружены погибшими, 14 находятся в розыске. В 2024 году из числа заявленных 11 человек погибли, пятеро остаются ненайденными, - сообщают в Министерстве внутренних дел по Республике Бурятия.История розыска лиц насчитывает немало случаев, когда граждане уезжают в другие города или страны и принципиально обрывают общение с родственниками.Одной из интересных историй поиска без вести пропавшего стала история девушки Н., которая бесследно исчезла еще в 2013 году. На протяжении десяти лет она жила в разных городах России, представлялась разными именами и придумывала о себе различные легенды. В основном Н. рассказывала о том, что она сирота и у нее нет родных. И это несмотря на то, что в Бурятии ее ждали мать и маленький ребенок. Что толкнуло ее на такой поступок? Этого не знает никто.- В Бурятии за последние три года факты незаконного лишения граждан свободы с целью использования их рабского труда не фиксировались. Возможные противоправные действия в отношении жителей нашей республики совершены в других регионах, куда они уехали на заработки, - констатируют в Следственном комитете Бурятии.Координатор программ фонда «Безопасный дом» Вероника Антимоник отметила, что наслышана о громкой истории уроженца Бурятии Петра Козлова, который уехал трудиться на птицефабрику в город Глазов, но оказался в трудовом рабстве, где его избивали и заставляли работать на последнем издыхании.- Он - далеко не единственная жертва из вашего региона. К сожалению, мы не можем распространять информацию о пострадавших без их согласия. Но уверяю, у вас их намного больше, - говорит Вероника Антимоник.Напомним, несколько лет назад после череды неудач при поиске заработка Петр оказался на московском вокзале. Там к нему подошел мужчина и предложил работу на стройке в Люберцах. Недолго думая, Петр согласился, сел в машину и отправился в путь.«Не доезжая до места, мне завязали глаза. Когда приехали, мне сняли повязку и совершенно другим тоном сказали, что здесь я и буду работать. Это был конец ноября 2021 года», - говорил Петр Козлов в одном из интервью.По прибытии на место его загнали в подвальное помещение, там было еще около 20 человек. Кто-то спал на матрасе, кто-то прямо на голом полу. Нужду справляли в ведро там же, в подвале.«Помню, что среди прочих были два темнокожих парня. Так началось мое существование в рабских условиях. Мы бесплатно работали, при этом нас периодически избивали. Просто так, ни за что. В один из дней в подвал спустились наши «надзиратели», схватили меня и предприняли попытку отрезать мне мизинец на левой руке. Не помню толком, как все произошло, но, когда я почувствовал, как мне начали резать палец, я резко вырвался и побежал. На мне была куртка и мои уже потрепанные туфли. Работал в них, форму там не выдавали. И я перепрыгнул через высоченный забор. До сих пор не понимаю, как я смог преодолеть такое препятствие», - рассказывал Петр Козлов.Скрыться от преследовавшей угрозы Петру помогла женщина, которая жила в той местности неподалеку. Она же купила ему билет домой на 31 декабря, однако этим планам не суждено было сбыться. В тот день на вокзале Петра поджидали «рабовладельцы». Они схватили мужчину и потащили на выход.«Какие-то солидные люди подошли к тем, кто меня мучил в Люберцах. Они долго разговаривали, и в итоге меня забрали эти «новенькие». Было такое ощущение, что меня перекупили. Таким образом я оказался в очередном работном доме в поселке Мосрентген на территории Москвы», - вспоминал Петр Козлов.Однако в работном доме условия были уже другие, цивилизованные, даже хорошие. Уже там Петр Козлов раздобыл телефон и связался с женой через «Одноклассники», а она, в свою очередь, передала его контакты организации «Альтернатива», которая освобождает людей по России и миру из всех форм рабства. Они и спасли Петра. По сей день мужчина уверен, что не сложись череда событий иначе, его бы убили.В российском законодательстве нет четко прописанного определения рабства. Преступления против свободы личности наказываются в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Но, несмотря на то, что закон бдит за преступными действиями, рабство до сих пор существует.Фото: pixabay.com