Спикер Хурала Бурятии наградил паралимпийцев

Владимир Павлов высоко оценил их достижения





В Бурятии прошла торжественная церемония награждения бурятских паралимпийцев, которые недавно участвовали в летних Паралимпийских играх в Токио. В паралимпийской сборной России, как известно, было три спортсмена с ограниченными возможностями из нашей республики – Баир Шигаев и Татьяна Андриевская (стрельба из лука), а также Михаил Асташов (велоспорт).

Михаил Асташов, напомним, завоевал две золотых медали, а Баир Шигаев – бронзовую.Для чествования троих спортсменов на площади Советов установили большую сцену с экраном и расстелили длинную красную дорожку. Стояли ряды стульев для почетных гостей, играла музыка. Площадь заполнили поклонники спорта, было много молодежи. На церемонию собрались высокие лица Бурятии во главе с главой республики и спикером Народного Хурала, главный федеральный инспектор по Бурятии, представители муниципалитетов, спортивных организаций и другие.В адрес бурятских спортсменов и их тренеров прозвучало бесконечное количество добрых слов. Все высоко оценили их преданность спорту и достигнутые результаты. На всю площадь звучали поздравления и благодарность за прославление родной республики и страны. Ведь мало кому на планете удается добиться даже участия в Олимпиаде или Паралимпиаде, не говоря уже медалях.Михаил Асташов и Баир Шигаев, заслуженные мастера спорта России, стали Почетными гражданами Республики Бурятия.«От имени депутатов Народного Хурала поздравляю всех с таким ярким выступлением сборной Российской Федерации и наших спортсменов-земляков на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Наши спортсмены внесли свой достойный вклад», - выступил спикер Хурала Владимир Павлов.Он особо подчеркнул, что за высокими результатами стоит многолетний путь, который спортсмены прошли вместе со своими тренерами, и награды завоеваны благодаря трудолюбию, целеустремленности, безграничной любви к спорту, бурятской земле, своей стране.«Вами двигала большая сила духа и большой патриотизм. Вы – уникальные спортсмены и Президент России достойно оценил ваши высокие достижения», - сказал в своем поздравлении спикер, напомнив, что лидер страны отметил Михаила Асташова и Баира Шигаева государственными наградами.Спикер Хурала также назвал имена тренеров, подготовивших таких выдающихся спортсменов, и поблагодарил их.Владимир Павлов вместе с главой Бурятии от лица республики торжественно вручил Михаилу Асташову сертификат на трехкомнатную квартиру и сертификат на 3,114 тыс. рублей. Затем спикер с главой вручили сертификат на однокомнатную квартиру, а также сертификат на 389 тыс. рублей Баиру Шигаеву.Зрители встретили награждение бурными аплодисментами. Солидные суммы от республики получили также тренеры. Напомним, что закон о награждении спортсменов, их тренеров за выдающиеся достижения был принят Хуралом по инициативе депутатов несколько лет назад.Также глава Народного Хурала вручил золотому и бронзовому призерам токийской Паралимпиады сертификаты на пожизненную ежемесячную денежную выплату.Помимо этих наград трое бурятских участников Паралимпиады получили и целый ряд других.«Я благодарен всем, кто за меня болел, за меня переживал, всем, без кого эта победа не состоялась бы», - отвечал на теплые слова паралимпийский чемпион Михаил Асташов. Ответное слово сказали и остальные.На церемонии выступил танцевальный ансамбль, пели песни, был даже запущен фейерверк. После окончания награждения, спортсменов обступили десятки людей, которые хотели пообщаться со спортсменами, сфотографироваться на память.Фото: «Номер один»