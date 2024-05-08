Мэр Улан-Удэ передал генераторы для бойцов СВО

«Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое. Их мощность 0,95кВт, плюс они компактные, легкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку», - рассказал в соцсетях мэр.







По словам Игоря Шутенкова, в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и для бойцов на передовой, и на социальные программы для воинов СВО и их семей.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал 10 бензогенераторов для бойцов, воюющих в зоне спецоперации.Фото: мэрия Улан-Удэ