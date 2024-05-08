Общество 08.05.2024 в 16:07
Мэр Улан-Удэ передал генераторы для бойцов СВО
Помощь предназначена военнослужащим 11-й десантно-штурмовой бригады
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал 10 бензогенераторов для бойцов, воюющих в зоне спецоперации.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Благодаря им они смогут заряжать оборудование, телефоны, квадрокоптеры, включать обогреватели, освещение и многое другое. Их мощность 0,95кВт, плюс они компактные, легкие и их запросто можно переносить с собой в любую точку», - рассказал в соцсетях мэр.
По словам Игоря Шутенкова, в республике сегодня оказывается всесторонняя помощь и для бойцов на передовой, и на социальные программы для воинов СВО и их семей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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