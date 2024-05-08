В Бурятии прошел митинг «Весна победы»

Открылось мероприятие "Маршем юных патриотов". В параде участвовали юнармейцы, учащиеся кадетских и казачьих классов, отряды зарничников, участники движения Первых. Ребята прошли маршем от Площади Советов до проспекта Победы.

От памятника Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому вдоль аллеи до подножия Мемориала Победы был выстроен почетный строй воинов Российской Армии. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза К.К.Рокоссовскому, после которого начался торжественный митинг.

На митинге выступил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он произнес очень важные слова о том, что каждый год мы все со скорбью и радостью вспоминаем героические страницы нашей истории.



- В те тяжелые годы мы справились. Мы справились не только с фашистской Германией, мы справились с объединенным промышленным потенциалом всей Европы. Справилась армия, справился народ. Только сплоченность всей страны, сплоченность всего народа позволила нам победить. И сегодня, как и в те годы, наша страна стоит перед вызовом. Наша страна борется за свою независимость, за свое будущее, за будущее наших детей и нашего народа с объединенным промышленным, военным потенциалом стран НАТО.

Народ всей страны сегодня сплотился ради одной цели. Ради скорейшей Победы.

Глава Бурятии обратился к молодому поколению:





- Дорогие ребята, сегодня ваши отцы, ваши братья стоят на защите нашей Родины, нашего государства. И мы все, подчеркиваю все, каждый из нас, если Родина скажет, должны быть готовы встать на ее защиту. Персонально каждый. И только так мы сможем победить. Земляки, с праздником! С днем Великой Победы! – сказал Глава Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к участникам митинга.



Врио командующего 36-ой общевойсковой армии Вооружённых Сил Российской Федерации, полковник Игорь Сокол напомнил, что 9 мая стало символом славы и гордости, мужества и отваги, беззаветного служения своей Родине



– Победа сохранила веру и любовь к родине, поэтому российская армия, наш народ непобедимы. Победа будет за нами! С днем Победы! – поздравил Игорь Сокол.



В театрализованном представлении по случаю 79-й годовщины Победы приняли участие артисты театра народной музыки и танца «Забава», детские хореографические коллективы и сводный хор детских школ искусств, вокалисты республики. После церемонии возложения венков к Мемориалу Победы прошла акция «Солдатская каша».





Фото: egov-buryatia.ru