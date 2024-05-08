Общество 08.05.2024 в 17:01
«Хотел бы миллион»
Вдовец погибшей после взрыва женщины получил компенсацию в 203 тысячи рублей
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске вдовец последней жертвы взрыва газа на улице Линейной заявил, что не может получить компенсацию за смерть супруги. Во время ЧП стена квартиры рухнула на 44-летнюю Айжаныл Калмурзаеву. Ее все-таки смогли вытащить живой из-под обломков, прооперировали, но через две недели она скончалась из-за тромба в легких. У нее остались двое детей и муж, последний требует с чиновников миллион. Ведь такую сумму выплачивали погибшим из-за взрыва газа, сообщает КП-Новосибирск.
Взрыв газа в доме на улице Линейной прогремел в Новосибирске ранним утром 9 февраля 2023 года. Многие тогда собирались на работу или одевали детей в школу. Второй и третий подъезды были разрушены почти полностью, 14 человек погибли, десятки пострадали. Новосибирск и вся страна следили за разбором завалов, переживали за людей с улицы Линейной. В том числе за маленького мальчика Нурика: чумазый и испуганный, он оказался на улице один. Сказал: «Мама осталась под завалами». Позже выяснилось, что женщина все-таки жива. Ее вытащил из-под обломков прохожий.
- Мы жили на первом этаже. Я сидела на диване, когда произошел взрыв. Помню удар и как стена рухнула мне на спину. Подумала - землетрясение, испугалась. Сын бросился ко мне, хотел вытащить, я крикнула: «Беги, Нурик», - рассказывала 44-летняя Айжаныл в больнице.
Мальчик тогда выбежал на мороз из подъезда, который уже охватило пламя, и стал звать на помощь. Откликнулся студент, который проходил мимо, именно он вытащил Айжаныл из-под завалов, скорая увезла женщину в реанимацию. Рухнувшая плита проломила грудную клетку, позвоночник, был задет спинной мозг. Врачи провели сложную операцию, но женщина не чувствовала ног. Через две недели ее выписали на реабилитацию, а 24 февраля Айжаныл стало хуже, скорая снова доставила женщину в реанимацию. На следующий день она скончалась из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Через неделю Айжаныл похоронили на родине - в Киргизии, в селе Комсомол. Родные говорят, что вскрытие делать не стали по религиозным причинам. Сыновей женщины родственники забрали в Киргизию, а вдовец Фарход Каримжанов остался работать дворником в Новосибирске. Именно он и заявил, что его семью обделили в выплатах.
- Родные помогли собрать деньги на похороны, отправку тела в Киргизию - мы потратили 800 тысяч рублей, - заявил Фарход (но при этом не смог представить на суде чеков и доказательств). - Мне сперва обещали пособие 400 тысяч рублей как пострадавшим, потом компенсацию - миллион рублей, так как жена погибла. Но потом сказали, что она не гражданка РФ, поэтому пособие не положено. А миллион не дают, так как нет результатов судмедэкспертизы, что была связь между тромбом и травмами из-за взрыва. А хотелось бы миллион...
Однако в мэрии Новосибирска семье погибшей все равно оказали поддержку.
- По результатам судебно-медицинских экспертиз не установлено наличие причинно-следственной связи между ЧП и наступлением смерти Айжаныл Калмурзаевой. Соответственно, отсутствуют основания для выплаты единовременного пособия членам семьи погибшей в размере одного миллиона рублей. В соответствии с постановлением мэрии от 14 марта «О дополнительной поддержке лиц, пострадавших от обрушения на Линейной, 39», семье Каримжанова выплачено 203 тысячи рублей. В связи с трудной жизненной ситуацией Каримжанову оказана социальная помощь на транспортировку и захоронение тела жены на родине, в Киргизии, в сумме 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-центре мэрии.
Взрыв газа в доме на улице Линейной прогремел в Новосибирске ранним утром 9 февраля 2023 года. Многие тогда собирались на работу или одевали детей в школу. Второй и третий подъезды были разрушены почти полностью, 14 человек погибли, десятки пострадали. Новосибирск и вся страна следили за разбором завалов, переживали за людей с улицы Линейной. В том числе за маленького мальчика Нурика: чумазый и испуганный, он оказался на улице один. Сказал: «Мама осталась под завалами». Позже выяснилось, что женщина все-таки жива. Ее вытащил из-под обломков прохожий.
- Мы жили на первом этаже. Я сидела на диване, когда произошел взрыв. Помню удар и как стена рухнула мне на спину. Подумала - землетрясение, испугалась. Сын бросился ко мне, хотел вытащить, я крикнула: «Беги, Нурик», - рассказывала 44-летняя Айжаныл в больнице.
Мальчик тогда выбежал на мороз из подъезда, который уже охватило пламя, и стал звать на помощь. Откликнулся студент, который проходил мимо, именно он вытащил Айжаныл из-под завалов, скорая увезла женщину в реанимацию. Рухнувшая плита проломила грудную клетку, позвоночник, был задет спинной мозг. Врачи провели сложную операцию, но женщина не чувствовала ног. Через две недели ее выписали на реабилитацию, а 24 февраля Айжаныл стало хуже, скорая снова доставила женщину в реанимацию. На следующий день она скончалась из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Через неделю Айжаныл похоронили на родине - в Киргизии, в селе Комсомол. Родные говорят, что вскрытие делать не стали по религиозным причинам. Сыновей женщины родственники забрали в Киргизию, а вдовец Фарход Каримжанов остался работать дворником в Новосибирске. Именно он и заявил, что его семью обделили в выплатах.
- Родные помогли собрать деньги на похороны, отправку тела в Киргизию - мы потратили 800 тысяч рублей, - заявил Фарход (но при этом не смог представить на суде чеков и доказательств). - Мне сперва обещали пособие 400 тысяч рублей как пострадавшим, потом компенсацию - миллион рублей, так как жена погибла. Но потом сказали, что она не гражданка РФ, поэтому пособие не положено. А миллион не дают, так как нет результатов судмедэкспертизы, что была связь между тромбом и травмами из-за взрыва. А хотелось бы миллион...
Однако в мэрии Новосибирска семье погибшей все равно оказали поддержку.
- По результатам судебно-медицинских экспертиз не установлено наличие причинно-следственной связи между ЧП и наступлением смерти Айжаныл Калмурзаевой. Соответственно, отсутствуют основания для выплаты единовременного пособия членам семьи погибшей в размере одного миллиона рублей. В соответствии с постановлением мэрии от 14 марта «О дополнительной поддержке лиц, пострадавших от обрушения на Линейной, 39», семье Каримжанова выплачено 203 тысячи рублей. В связи с трудной жизненной ситуацией Каримжанову оказана социальная помощь на транспортировку и захоронение тела жены на родине, в Киргизии, в сумме 35 тысяч рублей, - сообщили в пресс-центре мэрии.