В Улан-Удэ состоялась презентация реконструкции «Путь к Победе»

В Улан-Удэ в арт-пространстве «Руины» состоялась презентация историко-поэтической реконструкции «Путь к Победе». Она посвящена 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Зрелищная и реалистичная реконструкция в новом формате — лучший способ показать современной молодёжи правду о войне, чтобы помнили и чтили вклад дедов и прадедов. Это наглядный пример восстановления связи времён, всеобщего уважения, патриотического воспитания детей, подростков, молодежи и населения, - отметила директор централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Цыбенова Раиса.

«Реконструкция будет работать до 22 июня. Здесь представлено несколько локаций с индивидуальным QR-кодом. Его нужно отсканировать и участников ожидает погружение в атмосферу определенного исторического момента Великой Отечественной войны», - рассказали в комитете по культуре Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Комитет по культуре Администрации Улан-Удэ



