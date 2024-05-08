Культура 08.05.2024 в 17:05

В Улан-Удэ состоялась презентация реконструкции «Путь к Победе»

Она прошла в арт-пространстве «Руины»
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ состоялась презентация реконструкции «Путь к Победе»

В Улан-Удэ в арт-пространстве «Руины» состоялась презентация историко-поэтической реконструкции «Путь к Победе». Она посвящена 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Зрелищная и реалистичная реконструкция в новом формате — лучший способ показать современной молодёжи правду о войне, чтобы помнили и чтили вклад дедов и прадедов. Это наглядный пример восстановления связи времён, всеобщего уважения, патриотического воспитания детей, подростков, молодежи и населения, - отметила директор централизованной библиотечной системы Улан-Удэ Цыбенова Раиса.

«Реконструкция будет работать до 22 июня. Здесь представлено несколько локаций с индивидуальным QR-кодом. Его нужно отсканировать и участников ожидает погружение в атмосферу определенного исторического момента Великой Отечественной войны», - рассказали в комитете по культуре Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Комитет по культуре Администрации Улан-Удэ

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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