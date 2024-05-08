Общество 08.05.2024 в 16:05

Лесники Бурятии высадили более 4 тысяч саженцев сосны

Их высадили в Тэгдинском участковом лесничестве
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Текст: Елена Патрикеева
Лесники Бурятии высадили более 4 тысяч саженцев сосны

В Бурятии лесники Хоринского района из Курбинского лесничества организовали посадку саженцев хвойных деревьев. Мероприятие прошло в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти».


- Сегодня мы не просто восстанавливали лес, мы отдали дань памяти участникам Великой Отечественной Войны, нашим героям. В такой доброй, важной акции приняли участие работники нашего лесничества, сотрудники администрации сельского поселения Верхнекурбинского, Тэгдинского дома культуры и общественные инспекторы по охране окружающей среды. Мы высадили 4 200 саженцев сосны обыкновенной в Тэгдинском участковом лесничестве. От всего сердца благодарю, тех, кто был с нами на посадках. Желаю благополучия, мира в сердце и совершения новых, пусть небольших, но подвигов, таких как посадка нового дерева, которые впоследствии станут большим и пышным лесом для будущего поколения, - рассказала участковый лесничий Курбинского лесничества Наталья Мартынова.

Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии

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