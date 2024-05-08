Общество 08.05.2024 в 16:44

В Бурятии определили самые популярные госпаблики

Центр управления регионом представил статистику
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии определили самые популярные госпаблики

В Бурятии «Центр управления регионом» определил рейтинг самых популярных государственных пабликов. Статистику определяли на основании публикаций, которые пользуются наибольшей популярностью среди подписчиков.

Как сообщили в ЦУРе, хорошую вовлеченность от своей аудитории в виде лайков, комментариев и репостов показал Хоринский детский сад "Золотой ключик" — 14,1%. Они рассказали об акции "Неделя без игрушек".

Второе место по популярности разделили Комитет по образованию Улан-Удэ с публикацией об участии в велопробеге «Звезда Победы» (5,8%). И видеоролик творческого коллектива Гусиноозерской ЦРБ (5%).

Третье место заняло Управление ветеринарии с постом, где они разоблачают мифы о стерилизации домашних животных (4,4%).

Менее популярными оказались сотрудники БСМП с видео, где они делают зарядку (2,8%).

Фото: pixabay.com


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