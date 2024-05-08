В Бурятии лесники ликвидировали свалку вблизи станции «Посольская»

В Бурятии сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества ликвидировали свалку в лесу вблизи станции «Посольская». Общими усилиями было собрано около 10 тонн твердых коммунальных отходов. После чего мусор вывезли на полигон ТБО поселка Селенгинск, сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.

- Мы стараемся сохранить природу не только ради себя, но и ради будущего наших детей. Будущее поколение должно быть эко ориентированным, поэтому с самого детства стоит учить детей любить и беречь природу, - поделились лесники.

Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила санитарной безопасности. Только совместными усилиями возможно сохранить красоту и очарование природы республики.

Фото: Агентство лесного хозяйства Бурятии