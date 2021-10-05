В Улан-Удэ спасатели помогли пенсионерке с признаками инсульта

Она не могла открыть дверь квартиры, в которую пришлось проникать через окно



В Улан-Удэ вчера на пульт поисково-спасательной службы пришла информация о том, что 83-летняя горожанка не открывает дверь своей квартиры. На месте происшествия спасатели были через 9 минут, сообщили в Управлении по ЧС администрации столицы Бурятии.



Им пришлось использовать выдвижную лестницу и через кухонное окно проникнуть в квартиру. Женщина была в сознании, но не могла открыть дверь своим родственникам. По словам спасателя Алексея Тюрюханова, у нее были все симптомы инсульта.



«Родственники срочно вызвали скорую помощь и передали пенсионерку медикам. Мы достаточно часто выезжаем на подобные вызовы. В месяц около семи таких случаев происходит. Одинокие люди обычно закрывают двери на все замки и не могут самостоятельно открыть их в момент приступа болезни», - рассказал Алексей Тюрюханов.



Управление ЧС администрации Улан-Удэ обращается к горожанам быть бдительными и не оставлять своих пожилых родственников без присмотра. Только своевременная помощь спасателей может спасти жизни одиноких пенсионеров.



Фото:ulan-ude-info.ru



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