В Бурятии стартует Всероссийская перепись населения

В правительстве республики рассказали, о чем спросят переписчики и какими способами можно принять участие

Сегодня, 14 октября в Правительстве Бурятии объявили о начале Всероссийской переписи населения. Мероприятие стартует с завтрашнего дня и продлится до 14 ноября во всех регионах страны. О том, как можно принять участие в акции, для чего ее проводят, каким образом обеспечат безопасность участников и их личных данных рассказали представители администрации и правительства Бурятии, Бурятстата и Министерства внутренних дел по республике.

«Хочу сказать, что с 2010 года произошло свыше 100 миллионов демографических событий: рождение, смертность, браки, разводы, переезды. Предстоящая перепись поможет оценить масштабы происходящих перемен и станет ценным источником знание о структуре происходящих процессов и российского общества. Перепись пройдет на всей территории страны, и так как мы с вами живем в эпоху цифровой трансформации, она пройдет с использованием этих методов. Во-первых, это возможность пройти перепись на сайте Госуслуг, во-вторых, на переписных участках или в МФЦ, а третье – это традиционным способом ответить на вопросы переписчику», - рассказал руководитель администрации Главы Республики Бурятия и правительства Баир Цыренов.

Как было отмечено на пресс-конференции, Всероссийкая перепись населения – это важнейшее событие страны, которое проходит лишь один раз в десятилетие и является частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года. Мероприятие было отложено с прошлого года на текущий в связи с пандемией коронавируса.



По словам Баира Цыренова, перепись - это единственный достоверный источник данных о численности, национальном составе, уровне образования, состоянии в браке, источниках средств существованию населения страны, числе и составе домохозяйств, их жилищных условиях. Кроме того, итоги переписей напрямую влияют на экономическое и социальное благосостояние страны, и в первую очередь, нашей республики - на будущие выплаты, мероприятия и изменения.



Руководитель Бурятстата Александр Сарапов рассказал о содержании переписного листа, об особенностях прохождения переписи на портале Госуслуг, о конфиденциальности данных.

«Постоянно проживающим в России зададут 23 вопроса бланка «Л»- вопросы о социально-демографических характеристиках: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.Отмечу, вопрос об источниках доходов не подразумевает размер доходов. Переписчик просто спросит, получаете ли вы заработную плату по месту работы, либо вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, либо вы получаете какие-либо субсидии или пособия, пенсии. И 10 вопросов бланка «П» - для сбора сведений о жилищных условиях населения: о типе жилого помещения, времени постройки дома, материале наружных стен, общей площади, количестве комнат, а также о видах благоустройства жилого помещения. Хочу отметить, что никаких подтверждающих документов о состоянии жилья предоставлять не надо. Вся информация будет записана только со слов граждан, никаких документов наши переписчики требовать не должны и не будут», - отметил Александр Сарапов.







Как добавил руководитель Бурятстата, в условиях пандемии участие в переписи населения на портале «Госуслуги» является самым безопасным способом - услуга будет доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года для всех пользователей со стандартной и подтвержденной учетной записью. Доступ к услуге возможен как с главной страницы портала Госуслуг, так и через ссылки на других интернет-сервисах и сайтах (например, онлайн-банки, сайты администрации городов и районов), а также в любом МФЦ на выделенных персональных компьютерах с бесплатным доступом на портал Госуслуг. В случае если у вас нет учетной записи на портале, работники МФЦ окажут содействие в ее получении.

«С одной учетной записи необходимо сразу переписать и себя и всех членов домохозяйства, совместно проживающих с вами в жилом помещении» - подчеркнул руководитель Бурятстата.

По сообщению Александра Сарапова, после отправки электронных переписных листов в личный кабинет пользователя портала и по всем каналам связи, указанных в учетной записи (электронная почта, номер телефона), поступит QR-код подтверждения прохождения переписи, который необходимо сохранить до прихода переписчика. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, статистика не работает с персональными данными конкретных людей, а обрабатывает большие массивы обезличенной информации.

Инспектор Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних по Республике Бурятия Илья Трапезников рассказал об обеспечении безопасности переписного персонала при проведении переписи населения. Он отметил, что в МВД сформированы списки лиц, состоящих на профилактическом учете. Адреса проживания под учетных лиц будут проверяться переписчиками совместно с сотрудниками полиции, то есть, индивидуально в каждом районе. Кроме того, Илья Трапезников заострил внимание на том, чтобы жители ни в коем случае не передавали личные данные по телефону – перепись проходит только лично, либо в онлайн, по телефону могут действовать только мошенники.

«Хотел бы обратиться к жителям Бурятии – при поступлении телефонного звонка или смс-сообщения с просьбой пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Кроме того, проведение опроса вне жилых домов и специальных мест не допускается правилами переписи населения. Если переписчик вызывает некоторые сомнения, необходимо позвонить в ближайший переписной участок и удостовериться, что человек с такими паспортными данными действительно собирает сведения на вашей территории», - предупредил Илья Трапезников.

Отметим, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Переписчиков можно будет узнать по специальной экипировке, и они обязаны предоставить удостоверение и паспорт. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные - до конца 2022 года.



Номера горячей линии Всероссийской переписи населения : Федеральный бесплатный 8-800-707-2020, горячая линия Бурятстата 228-227, 226-008, 226-016

фото: "Номер один"