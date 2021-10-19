В Улан-Удэ будут штрафовать предпринимателей за выбросы в атмосферу

Уже месяц в Бурятии действует закон «Об охране атмосферного воздуха», который ограничивает применение угля и дров юрлицами и индивидуальными предпринимателями в автономных источниках теплоснабжения. Вскоре Народный Хурал примет изменения в кодекс об административных правонарушениях и будут определены штрафы для нарушителей.

Нарушителей накажут рублем

- В ноябре 2020 года на сессии Народного Хурала были приняты поправки в закон «Об охране атмосферного воздуха». Согласно поправкам, те предприятия, чьи объекты подключены к центральному теплу и имеют свои кочегарки, не имеют права использовать твердые виды топлива – бурый, каменный уголь, дрова для отопления в период с 15 сентября по 15 мая каждого года. Таких предприятий на территории Улан-Удэ выявили 157, по 67 провели выездные мероприятия и этот перечень направили в минприроды, чтобы были приняты меры реагирования, - сообщил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Вадим Имидеев также добавил, что в этом году на ноябрьской сессии Народный Хурал примет изменения в КоАП и будут определены штрафы за нарушение закона. Речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей на каждое юридическое лицо.

При этом ряд добросовестных предпринимателей, которые готовы подключиться к централизованному теплоснабжению, говорят, что при обращении в ресурсоснабжающую организацию им предъявляют завышенные или не исполнимые требования. Решить этот вопрос мэрия намеревается совместно с минстроем Бурятии - сейчас там создается межведомственная комиссия, которая будет определять порядок технического присоединения, проверять те расчеты, которая предоставляет энергоснабжающая организация.

- Этот процесс мы хотим сделать максимально прозрачным и помочь бизнесу присоединиться к центральному теплоснабжению. Но все объекты на территории города подключить к центральному теплу невозможно в силу экономических причин. Вторая причина – не везде рельеф позволяет провести теплосети, а также плотная застройка, уже нет коридоров, где можно проложить сети. Эти все проблемы необходимо рассматривать комплексно, - отметил Вадим Имидеев.

При этом, согласно поправок к закону «Об охране атмосферного воздуха» предпринимателям необязательно подключаться именно к центральному теплоснабжению, они также могут закупить бездымное топливо или перейти на электроотопление, а также установить солнечную, ветровую генерацию, то есть использовать любой вид отопления, который не наносит ущерб окружающей среде.

ИЖС переведут на газ и электричество

Всего автономных источников отопления на территории Улан-Удэ по разным оценкам насчитывается от 3 до 6 тысяч. В мэрии рассчитывают, что нейтрализовать вредные выбросы от автономных источников удастся путем технического присоединения к централизованному теплоснабжению, а также производства бездымного топлива на территории Улан-Удэ.

Согласно данным Бурятского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в сентябре 2021 года (до начала активного отопительного сезона ИЖС) зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензапирена в несколько раз. Зимой превышение возрастет в разы.

При этом, основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид, взвешенные частицы РМ 2,5, РМ10. Бензапирен и формальдегид являются ядовитыми канцерогенными веществами, вызывающими генетические изменения и наносящие необратимый вред здоровью жителей.

Большая часть - 2/3 загрязнения воздуха в Улан-Удэ формируется частным сектором. Здесь администрация возлагает большие надежды на перевод на электроотопление и возможную газификацию. По словам Вадима Имидеева, все эти вопросы находятся в проработке в разной степени готовности.

- Горизонт планирования до 2030 года. Мы понимаем, что любая проектная документация занимает минимум полтора-два года, а физическая реализация в зависимости от сложности может затянуться на пять-десять лет, если мы говорим о газификации или реконструкции электросетей. Здесь самое главное, что идёт движение – проблема понятна, она разработана, мы наметили направление и поэтапно движемся по нему, - подчеркнул председатель проектно-аналитического комитета мэрии.

Сдвиги в решении проблемы грязного воздуха заметили горожане. Экоактивистка Татьяна Никифирова отметила, что мероприятия, которые разрабатывают администрация Улан-Удэ и правительство Бурятии – эффективные.

- Хорошо, что проводятся такие мероприятия, это здорово. Разработан законопроект о том, что те организации, у которых есть возможность подключения к центральному теплоснабжению, должны переводиться на отопление. Это хороший шаг. У нас огромный частный сектор, который вносит свой вклад в загрязнение воздуха. Город находится в низине, и все жители дышат этим воздухом. Уровень бензапирена превышен в несколько раз. То, что сейчас наш город включен в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология» - это очень хорошо, проблема будет всё-таки решаться, - говорит Никифорова.





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