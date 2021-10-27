Даже в ЧОПе все не так…

Задолженность по зарплате взыскана частной охранной фирмы в пользу работника





В Бурятии судебные приставы взыскали работнику частной охранной организации задолженность по заработной плате в размере около 178 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, житель Курумканского района приступил к работе охранником одного из объектов компании, однако трудовые отношения между работником и организацией в нарушение трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом.



В связи с задержкой выплаты зарплаты мужчина вынуждено обратился в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Рассмотрев исковые заявления, суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также внести соответствующие записи в трудовую книжку.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание денежных средств. Сейчас долг по зарплате в полном объеме перечислен на счета взыскателя, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



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