27.10.2021
Даже в ЧОПе все не так…

Даже в ЧОПе все не так…

Задолженность по зарплате взыскана частной охранной фирмы в пользу работника
В Бурятии судебные приставы взыскали работнику частной охранной организации  задолженность по заработной плате в размере около 178 тысяч рублей, сообщили  в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно, житель Курумканского района приступил к работе   охранником одного из объектов компании, однако трудовые отношения между работником и организацией в нарушение трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом.

В связи с задержкой выплаты зарплаты мужчина вынуждено обратился в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Рассмотрев исковые заявления, суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также внести соответствующие записи в трудовую книжку.

На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание денежных средств. Сейчас долг по зарплате в полном объеме перечислен на счета взыскателя, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Фото: «Номер один»
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