Новая школа в Бурятии оказалась «дефективной»

Свои недочеты и недоработки строительства подрядчик устранять не торопится

1 сентября в поселке Аршан Тункинского района открылось новое общеобразовательное учреждение – школа на 450 мест. После торжественного открытия, когда фанфары утихли, а высокие гости разъехались, в здании и на пришкольной территории начали проявляться разные дефекты, допущенные при строительстве.Старое здание образовательного учреждения построено в 1973 году с расчетом всего на 220 мест. Этого было явно недостаточно, и дети в последние годы учились в три смены. Новое здание школы – уже на 450 мест - позволило ликвидировать третью смену.Школа в поселке Аршан возведена по типовому проекту. Аналогичные образовательные учреждения в республике построены в поселках Нижние Тальцы, Поселье, Нижний Саянтуй.Недавно отстроенное здание состоит из шести блоков в два этажа, третий выделен под библиотеку. Рядом новый стадион с мягким резиновым покрытием. В школе 24 учебных, медицинский и семь административных кабинетов, библиотека, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал с артистическими уборными и столовая, установлена газгольдерная котельная. В распоряжении школьников слесарный и столярный кабинеты, цифровые лаборатории для начальной школы. Также для школы закуплено и установлено новое оборудование.Однако далеко не все так радужно, как хотелось бы.- В течение многих лет велись разговоры, что в поселке Аршан необходимо построить новую школу. И эта школа появилась благодаря указу президента России и постановлению правительства РФ о ликвидации третьей смены на всей территории страны. Но после 1 сентября ко мне обратились родители детей, обучающихся в новой школе поселка Аршан. Они сообщили, что она построена с недочетами, недоделками, - говорит председатель правления РОО «Учителя Республики Бурятия» Геннадий Федик.Строительство ее началось в 2019 году. Проектная стоимость составила 462 млн 385 тыс. 65 рублей. По результатам конкурса подрядчиком стала строительная фирма ООО «Регион Строй». По завершении строительства школы и прилегающей территории принято и поставлено на баланс 412 млн 849 тыс. 299 рублей. Казалось бы, за эти средства можно было бы сделать все идеально. Но не тут то было.- Конечно, внешне школа выглядит презентабельно, место удобное, но это все это лишь на первый взгляд, - описывает свои впечатления о школе Геннадий Федик. - Раздевалки маленькие, рассчитаны всего на 12 человек, хотя классы предусмотрены на 24 ученика. В туалетах нет сушилок, отсутствуют бумажные полотенца. В коридорах и фойе уложена плитка низкого качества, вскоре после укладки она пошла волнами. Однажды во время перемены девочка получила травму на этом полу. Водопровод также уже пришлось ремонтировать.Также, по словам председателя правления РОО «Учителя Республики Бурятия», в школе недоукомплектованы учебные кабинеты.- Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 № 465, стоимость одного полностью оснащенного ученического места составляет 198 тыс. рублей. Также этим приказом определяется перечень, необходимый в школе по содержимому каждого кабинета. К примеру, в кабинете физики к каждому столу должно быть подведено соответствующее напряжение, необходимо наличие стола ученического лабораторного и стула, регулируемых по высоте, обязательна цифровая лаборатория по физике для учителя и ученика. В кабинете музыки должны быть представлены практически все виды музыкальных инструментов, - перечисляет Геннадий Федик и добавляет, - однако в Аршанской школе классы почти пустые, без оборудования.Но если их можно доукомплектовать, закупить недостающие приборы, инструменты и пр., то как быть с некачественно сделанным стадионом, на глазах приходящим в негодность?- Когда спортплощадку еще только делали, люди заметили, что резиновое покрытие издает неприятный запах. Водоотвод выходит на беговую дорожку, также вода льется к фундаменту, а затем уходит в подвал. Вокруг стадиона нет бетонного ограждения, и после ливней все селевые потоки с гор устремляются к зданию, - с грустью констатирует Геннадий Федик.При этом свои недочеты и недоработки строительства подрядчик устранять не торопится. Сейчас педагоги проводят инвентаризацию и готовят заявку на поставку недостающего оборудования в кабинеты.Помимо этого, к школе нет подъездных путей, нет знаков «Осторожно, дети», «Внимание, школа». Менять покрытие на стадионе и систему водостоков тоже никто не собирается.Геннадий Федик возмущен, что деньги, направленные на строительство школ, расходуются подрядчиками столь небрежно.- Видимо, контролирующие органы устраивает низкий уровень выполненных работ, так как наказывать нерадивых подрядчиков никто не спешит, - сетует общественник.Интересно, что в Бурятии есть примеры, когда при гораздо меньших затратах качество работы подрядчиков остается на высоте.- Год назад в Нижнем Саянтуе открылась новая школа, проектная стоимость составила 420 млн рублей. Балансовая стоимость постановки на учет - 309 млн. То есть средств ушло гораздо меньше, но зато нет проблем с качеством работы. За эти деньги там все сделали идеально. Весь стадион огорожен по периметру бетонным забором, чтобы грязевые потоки не попадали на территорию учреждения. На футбольном поле есть прекрасное покрытие – искусственный газон, а не резиновая крошка сомнительного качества. На спортивной площадке по всему периметру - ливневые канализации. В целом беговые дорожки, трибуны, сиденья, насаждения – все сделано красиво и радует глаз, - восхищается Геннадий Федик.Как отмечает Геннадий Иванович, то, что в Нижнем Саянтуе бюджетные средства были израсходованы так грамотно, это во многом прямая заслуга администрации района, районного управления образования и депутата. Они постоянно держали на контроле процесс строительства и комплектации школы. По их инициативе организовано более десяти комиссий различного уровня. Вплоть до того, что удалось добиться и дополнительного финансирования на благоустройство территории вокруг школы. В учебно-опытной зоне Нижнесаянтуйской школы разбиты участки для плодового сада и питомника овощных и цветочных культур.Иными словами, там, где нет такого «ручного» подхода, можно ожидать от подрядчика любых сюрпризов.- Очень не хотелось бы, чтобы новая школа в Аршане оказалась в положении школ поселков Монды и Турка. Где подрядчик «забыл» построить спортивные стадионы и также замечена нехватка учебного оборудования. Летом этого года началось строительство новой школы на 450 мест и в поселке Орлик Окинского района. По проектной стоимости там заложено 550 млн рублей. Подрядчик тот же - ООО «Регион Строй», - подчеркивает Геннадий Федик.Отметим, практически все школы в Бурятии возводятся по типовому проекту. С 2017 года в Бурятии открыли около 15 школ. Аршанская стала 16-й по счету и не последней. В планах у республиканских властей за три года построить и открыть еще 20 учебных заведений. Такие намерения похвальны, вот только в погоне за количеством у нас в очередной раз почему-то забывают о качестве. И с этой нездоровой тенденцией уже давно пора что-то делать.- Я прошу прокуратуру Бурятии провести проверку по поводу рационального расходования бюджетных средств и качества выполненных работ в новой школе поселка Аршан. И обеспечению всем необходимым учебным оборудованием кабинетов, - подытоживает Геннадий Федик.Лариса Ситник, «Номер один».