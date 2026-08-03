В Бурятии убийца снова убил

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Прибайкальского района. Он обвинялся в убийстве.«В марте этого года мужчина в ходе совместного распития спиртного ударил, а после задушил своего знакомого», - рассказали в республиканской прокуратуре.Учитывая, что сельчанин ранее уже был судим за убийство, в его действиях усмотрели особо опасный рецидив. С учетом этого суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.Мужчина обжаловал приговор, указав, что действовал по неосторожности и просил смягчить наказание. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.