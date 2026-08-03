Происшествия 03.08.2026 в 17:18
В Бурятии убийца снова убил
Сельчанин в ходе пьянки задушил знакомого
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Прибайкальского района. Он обвинялся в убийстве.
«В марте этого года мужчина в ходе совместного распития спиртного ударил, а после задушил своего знакомого», - рассказали в республиканской прокуратуре.
Учитывая, что сельчанин ранее уже был судим за убийство, в его действиях усмотрели особо опасный рецидив. С учетом этого суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.
Мужчина обжаловал приговор, указав, что действовал по неосторожности и просил смягчить наказание. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.
«В марте этого года мужчина в ходе совместного распития спиртного ударил, а после задушил своего знакомого», - рассказали в республиканской прокуратуре.
Учитывая, что сельчанин ранее уже был судим за убийство, в его действиях усмотрели особо опасный рецидив. С учетом этого суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.
Мужчина обжаловал приговор, указав, что действовал по неосторожности и просил смягчить наказание. Однако Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения.
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