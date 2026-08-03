Жителям Улан-Удэ на 12 часов отключат воду

МУП «Водоканал» сообщает об отключении холодного водоснабжения в 113 домах Улан-Удэ. Холодной воды не будет 5 августа с 10 до 22 часов в связи с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе Ду-300мм по адресу ул. Осипенко №10.

В зону ограничения холодного водоснабжения попадут потребители по улицам Связистов, Верхняя, Строительная, Дзержинского, Осипенко, Чапаева, проезд Весенний и др. С полным списком домов можно ознакомиться на странице МУП «Водоканал».

- Мы рекомендуем заблаговременно сделать запас питьевой и технической воды на период проведения работ. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, - сообщили в МУП «Водоканал» г. Улан‑Удэ.

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