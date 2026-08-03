В Бурятии жительницу Омской области поймали за сбором сагаан дали

В природном парке «Шумак» в Окинском районе госинспекторы БУ «Бурприрода» задержали жительницу Омской области. Туристка собрала 200 граммов краснокнижного растения рододендрон Адамса (бур. «Сагаан дали» – «белое крыло»).

Специалисты составили протокол по статье 8.39 КоАП РФ. За совершенное правонарушение женщину накажут рублем. Штраф на граждан составляет от 1500 до 2500 руб., на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

Рододендрон Адамса занесен в Красную книгу Республики Бурятия (4-е издание вышло в 2023 году) со статусом 2 – «находящийся в состоянии, близком к угрожаемому».

«При заготовке сырья сборщики обрывают молодые побеги текущего года вместе с листьями. Часто при этом повреждаются ветки с уже заложенными цветочными почками или семенными коробочками. Это уничтожает банк семян растения и лишает популяцию возможности естественного возобновления. Рододендроны выполняют функцию закрепителей каменистых склонов. Их исчезновение ведет к эрозии почв и разрушению уникальных горных экосистем», - прокомментировали в БУ «Бурприрода».