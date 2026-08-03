Общество 03.08.2026 в 17:46

В Бурятии закупили лекарство для ребенка-инвалида

Для этого минздрав провел торги по закупке препарата

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии закупили лекарство для ребенка-инвалида

Напомним, вчера,2 августа, «Номер один» сообщал о том, что прокуратура Баргузинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья.

- Установлено, что несовершеннолетний ребенок-инвалид первой группы по медицинским показаниям нуждается в льготных лекарственных препаратах, которые своевременно не предоставлялись. После вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, он обеспечен необходимыми медикаментами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Выяснилось, что диагноз ребенку поставили недавно и нужного лекарства просто не было в наличии, поскольку он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответственно, чтобы обеспечить маленького пациента препаратом, пришлось проводить закупку.

«По итогам проверки нарушение устранено. Ребёнку был назначен курс лечения с применением лекарственных препаратов, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пациенту проведено лечение в дневном стационаре ЦРБ с применением указанных лекарственных препаратов. Вопрос лекарственного обеспечения детей-инвалидов Минздрав Бурятии держит на постоянном контроле», - сообщили «Номер один» в минздраве Бурятии.


Фото "Номер один"

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