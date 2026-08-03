Семья из Зеленограда прибыла в Улан-Удэ, чтобы повторить путь Чехова

В Улан‑Удэ прибыла команда путешественников, снимающая тревел-шоу «Места знать надо» (6+). Георгий Рюмин из Зеленограда вместе с сыновьями и другом на автодоме повторяет путь Антона Павловича Чехова 1890 года, от Москвы до Сахалина.

Экспедиция стартовала 12 июля, впереди ещё 45 дней дороги. Это съёмки второго сезона тревел-шоу, которое три года назад Георгий запустил вместе с сыном Фёдором при поддержке группы компаний ГМП КИТ.

«Сегодня мы в Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск). Продолжаем говорить о судьбах каторжников – этот город, как и многие дальневосточные, сибирские во многом формировался под воздействием ссылок заключенных на эти территории – это и декабристы, и труженики ГУЛАГа», - поделился Георгий Рюмин.