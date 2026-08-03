Общество 03.08.2026 в 17:00
В Бурятии тренер из Джидинского района получил 2 миллиона рублей
Мужчина стал участником программы «Земский тренер»
Текст: Карина Перова
Тренер спортивной школы Джидинского района Бурятии Баясхалан Эрдынеев стал одним из первых участников президентской программы «Земский тренер».
Мужчина получил 2 миллиона рублей и теперь продолжает работать в родном районе, развивая детский спорт и воспитывая будущих чемпионов.
«Всего определены 10 победителей, они уже получили выплаты. Ещё пять тренеров определят до конца года. Программа направлена на привлечение тренеров в сельские районы и малые города для развития детско-юношеского спорта», - отметили в пресс-службе правительства республики.
Тегиземский тренер