Монголия получила бензин из России

Через железнодорожный пункт пропуска Сухэ-Батор в Монголию продолжаются масштабные поставки бензина марки АИ‑92 из России. По данным Управления по минеральным ресурсам и нефти Монголии, 1 августа в страну поступило 22 вагона (220 тонн) топлива, а 2 августа — 49 вагонов (2940 тонн). «В общей сложности за минувшие выходные импорт составил 71 вагон, или 5160 тонн бензина», - сообщает портал «Монцамэ».

Поступившие вагоны распределяются по ключевым станциям — Толгойт, Аршаани, Дархан, Эрдэнэт и Улан-Батор. На этих станциях топливо выгружают на нефтебазы, после чего его непрерывно отгружают на автозаправочные станции столицы и аймаков. Процесс организован в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить стабильные поставки по всей стране. Дополнительно ожидается прибытие ещё 28 вагонов (1680 тонн) бензина АИ‑92. Эта партия была отправлена из России 29 июля. Координацию доставки и отгрузки топлива осуществляют АО «УБЖД», таможенные органы, профильные государственные ведомства и компании‑импортёры. Совместными усилиями стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы поставки оставались бесперебойными и своевременно закрывали потребности рынка.

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