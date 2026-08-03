Происшествия 03.08.2026 в 17:06

В Улан-Удэ взрыв кабельной муфты поджег «Мицубиси»

Возле «знаменитой» стройки «Байкал Плюса» очередное происшествие
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ взрыв кабельной муфты поджег «Мицубиси»
Фото: предоставлено местными жителями
В Октябрьском районе Улан-Удэ – возле домов по ул. Конечной, 1 и 3 – вчера произошло опасное происшествие. По словам местных жителей, взорвалась муфта кабеля. «Было два взрыва. И «фейерверки» были очень мощные», - говорят граждане. 

Пострадал легковой автомобиль «Мицубиси», который стоял как раз в районе инцидента. «Машина загорелась, но ее смогли эвакуировать к другому дому и потушить. У того дома тоже стояли автомобили, их хозяева даже вышли, чтобы отогнать свои авто подальше от пострадавшей машины. Насколько мы знаем, это была машина китайцев. После взрывов одной горожанке вызвали «скорую». Нет, ее не ударило током, просто все произошло неожиданно и у женщины от пережитого стресса, видимо, ухудшилось здоровье. После взрывов в окрестных домах пропал свет», - рассказали «Номер один» местные.


К месту происшествия также приехали другие экстренные службы.

Место возле домов №1 и 3 по ул. Конечной, где произошло ЧП, можно назвать злополучным. В прошлом году там выкопали котлован и местные жители, которые обращались с жалобами в разные инстанции, так и не получили ответ, кто его выкопал. Но подозрение людей пало на застройщика «Байкал Плюс», который невдалеке строит жилой комплекс и, вероятно, подводил какие-то коммунальные сети. В итоге все засыпали.

Ранее в этом году на «несчастливом» месте провалился автомобиль-«миксер». А на сей раз, как видим, взорвалась муфта кабеля. По словам граждан, эту кабельную электролинию раньше уже обрывали. Что стало причиной нового инцидента и кто виноват, наверное, покажет расследование. Владельцы пострадавшей автомашины, полагаем, будут требовать компенсацию.

Напомним, что в текущем году также возник скандал по поводу большого деревянного туалета, который построили на стройке для трудового коллектива вблизи ул. Конечной, 3.  
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строительство взрыв

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