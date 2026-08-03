В Улан-Удэ взрыв кабельной муфты поджег «Мицубиси»

Пострадал легковой автомобиль «Мицубиси», который стоял как раз в районе инцидента. «Машина загорелась, но ее смогли эвакуировать к другому дому и потушить. У того дома тоже стояли автомобили, их хозяева даже вышли, чтобы отогнать свои авто подальше от пострадавшей машины. Насколько мы знаем, это была машина китайцев. После взрывов одной горожанке вызвали «скорую». Нет, ее не ударило током, просто все произошло неожиданно и у женщины от пережитого стресса, видимо, ухудшилось здоровье. После взрывов в окрестных домах пропал свет», - рассказали «Номер один» местные.



