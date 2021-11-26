В Бурятии нашли нарушения в больнице, где умер ребенок

Комиссия Росздравнадзора огласила итоги проверки Петропавловской ЦРБ



Комиссия Росздравнадзора Бурятии провела проверку Петропавловской ЦРБ, где в октябре этого года умер пятилетний ребенок . Известно, что медики не смогли вовремя поставить мальчику диагноз.

«По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения. Медицинской организации выдано предписание об их устранении. Также составлен протокол об административном правонарушении, материалы проверки были направлены в суд», - сообщили в ведомстве.



Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру и Следственный комитет.



Как уже сообщал «Номер один», ранее Следственный комитет Бурятии возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти мальчика в больнице.



Фото: «Номер один» «По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения. Медицинской организации выдано предписание об их устранении. Также составлен протокол об административном правонарушении, материалы проверки были направлены в суд», - сообщили в ведомстве.Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру и Следственный комитет.Как уже сообщал «Номер один», ранее Следственный комитет Бурятии возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти мальчика в больнице.Фото: «Номер один»

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