В Улан-Удэ продолжается проверка в культурно-спортивном комплексе

К некоторым работникам муниципального предприятия уже есть вопросы





Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Культурно-спортивный комплекс» будет продолжена. Об этом сообщила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ Дарима Дондукова. Причиной продления контрольных мероприятий, по ее словам, стали возникшие «вопросы к отдельным ответственным работникам муниципального предприятия, непосредственно отвечающим за заключение договоров аренды и проведение торгов».

Проверка началась после сообщений в Сети и телеграмм-каналах о том, что в КСК действует сауна с «красной комнатой» для утех БДСМ и возможностью вызова девушек легкого поведения. На скандале вокруг банного заведения с символическим названием «Хайп» от души хайпанули местные блогеры и некоторые общественники. Кто-то со смехом, кто-то с гневным пафосом.Вся эта история напомнила классический сюжет о Тартюфе, ставшего с легкой руки Мольера символом лицемерия и ханжества. Нет, конечно, мы с готовностью допускаем: взрослые и немало повидавшие люди могли пребывать в счастливом неведении относительно того, что в сауны (и не только улан-удэнские) иногда приезжают девушки по вызову. Да, это незаконно, но это есть, и отрицать сей факт бессмысленно.Мы также соглашаемся и с тем, что они даже не подозревали об увлечении некоторых сограждан экстремальными видами секса, включая БДСМ (в чем, кстати, нет ничего противоправного при условии добровольности и взаимоприемлемости для партнеров).Но вернемся к проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП КСК. Кто эти «отдельные ответственные работники», к которым возникли вопросы у комитета по управлению имуществом и землепользованию? Действующий директор КСК Юрий Сибиряков?Вряд ли. Он вступил в полномочия директора 25 ноября 2019 года. Договор аренды сауны был заключен с индивидуальным предпринимателем 15 мая 2018 года. Банное заведение работало задолго до назначения Сибирякова. Его можно упрекнуть, пожалуй, только в том, что не сидел ночами в засаде у входа в сауну, выслеживая: возят или не возят туда проституток.Договор аренды подписан бывшим директором КСК Юрием Хастаевым. Тем самым, в период руководства которого в комплексе было обнаружено подпольное казино. По мнению знакомых с ситуацией источников, это стоило должности ему и экс-председателю городского комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой, ныне содержащейся в СИЗО в связи с уголовным делом о получении взятки в крупном размере.Однако сомнительно, чтобы директор лично занимался проведением торгов на право аренды и подготовкой договоров. Даже в небольших компаниях для этого есть специальные сотрудники: юристы, финансисты.По версии нашего источника в мэрии, речь может идти о заместителе директора КСК Юлии Шишмаковой. Когда-то она была индивидуальным предпринимателем в сфере междугородних, внутригородских и пригородных пассажирских перевозок. В частности, осуществляла деятельность на нескольких популярных и доходных маршрутах. Привлекалась к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ - за грубое нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Были установлены и доказаны в Арбитражном суде РБ следующие нарушения: не обеспечен контроль за режимом труда и отдыха водителей, проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, маршрутки допускались к эксплуатации без прохождения предрейсового техосмотра, не соблюдался порядок ведения путевой документации, не было даже договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам №№ 14, 15, 37.В 2011 году Юлия Шишмакова закрыла ИП и сосредоточилась на работе в КСК. Именно она, как полагает наш источник, курирует арендные отношения и отвечает за закупки оборудования и материалов для нужд предприятия.Вопросы к торгам за право аренды площадей в КСК действительно возникают. Все аукционы, которые нам удалось обнаружить на площадке закупок, завершились с формулировкой «Несостоявшийся с единственным участником». Как такое возможно? Неужели торговые и прочие площади в КСК никому не нужны и поэтому сдаются по стартовой цене, без конкуренции? Или в этом присутствует какая-то хитрость, как, например, в осуществлении пассажирских перевозок без договоров?По итогам проверки, проведенной после обнаружения в КСК подпольного казино, Юлия Шишмакова осталась «за кадром». В результате временного отстранения Юрия Сибирякова на период очередной проверки, вызванной скандалом вокруг сауны «Хайп», исполняющим обязанности стала опять же Юлия Владимировна.Бывает, что человеку, долго остававшемуся на «вторых ролях», захотелось стать первым лицом. Не пошел же блогер, снявший и выложивший первое видео о сауне «Хайп», бороться с развратом в какое-то другое заведение для релаксации.Впрочем, Юлия Шишмакова, как считают люди, знающие обстановку в КСК изнутри, даже без права первой подписи крепко держит бразды в своих руках. По слухам, она даже пристроила на работу в МУП своего супруга. Но кого теперь удивишь «семейным подрядом»?Вопросов много. Даст ли исчерпывающие ответы на них проводимая комитетом по управлению имуществом и землепользованию проверка? Поживем - увидим.Ясно одно: КСК давно превратился в «авгиевы конюшни». Их нужно очищать. В том числе и от кадров, которые возомнили, что «решают все» в муниципальном предприятии.Фото: «Номер один»