Происшествия 30.04.2024 в 07:54

В Улан-Удэ пенсионерка пострадала на пожаре

С термическими ожогами её доставили в больницу
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ пенсионерка пострадала на пожаре

Вчера в микрорайоне Мостовой произошел пожар. 79-летнюю женщину с термическими ожогами доставили в больницу.

«На тушении были задействованы пожарная часть №38 ГПС республики и добровольная пожарная команда», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. 

По предварительным данным причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Очаг ликвидировали на площади 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по РБ

Теги
Пожар

Все новости

В Улан-Удэ пенсионерка пострадала на пожаре
30.04.2024 в 07:54
Рабство вместо заработков
30.04.2024 в 07:00
В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу
29.04.2024 в 14:30
В центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария
29.04.2024 в 13:10
В Бурятии запустили международный проект «Сад памяти»
29.04.2024 в 12:32
МЧС по Бурятии усилило борьбу с лесными нарушителями на период майских праздников
29.04.2024 в 12:00
B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
29.04.2024 в 10:30
В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины
29.04.2024 в 08:40
Адепты улан-удэнских окраин
29.04.2024 в 07:00
Банк России создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками
28.04.2024 в 16:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
В центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария
Городские службы выясняют причину утечки воды из колодца
29.04.2024 в 13:10
В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины
Следственный комитет изучает место происшествия
29.04.2024 в 08:40
B Улaн-Удэ гopeл aвapийный дoм

Пожар произошел 28 апреля на ул. Вертолетная

28.04.2024 в 16:07
В МВД по Бурятии рассказали подробности нападения псов на девочку в Сотниково

Одну из собак отловили вскоре после нападения

28.04.2024 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru