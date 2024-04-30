Происшествия 30.04.2024 в 07:54
В Улан-Удэ пенсионерка пострадала на пожаре
С термическими ожогами её доставили в больницу
Текст: Елена Патрикеева
Вчера в микрорайоне Мостовой произошел пожар. 79-летнюю женщину с термическими ожогами доставили в больницу.
«На тушении были задействованы пожарная часть №38 ГПС республики и добровольная пожарная команда», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.
По предварительным данным причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Очаг ликвидировали на площади 12 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по РБ
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