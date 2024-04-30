В Улан-Удэ пенсионерка пострадала на пожаре

Вчера в микрорайоне Мостовой произошел пожар. 79-летнюю женщину с термическими ожогами доставили в больницу.

«На тушении были задействованы пожарная часть №38 ГПС республики и добровольная пожарная команда», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

По предварительным данным причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. Очаг ликвидировали на площади 12 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по РБ