Общество 21.05.2022 в 15:14

В Бурятии предупредили о надвигающихся пыльных бурях

Погода испортится в ближайшие несколько часов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии предупредили о надвигающихся пыльных бурях
По данным синоптиков, 21 мая в ближайшие несколько часов в ряде районов республики ожидается очень сильный ветер – до 25-28 м/с, грозы, шквал и пыльные бури. 

В МЧС Бурятии предупреждают: о время сильного ветра необходимо оставаться дома и закрыть окна. Находясь на улице, нельзя приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

Фото: pixabay.com
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