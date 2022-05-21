В Бурятии предупредили о надвигающихся пыльных бурях

По данным синоптиков, 21 мая в ближайшие несколько часов в ряде районов республики ожидается очень сильный ветер – до 25-28 м/с, грозы, шквал и пыльные бури.В МЧС Бурятии предупреждают: о время сильного ветра необходимо оставаться дома и закрыть окна. Находясь на улице, нельзя приближаться к деревьям, а также к сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.Фото: pixabay.com