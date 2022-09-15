Как выйти из товарищества собственников недвижимости

Для выхода из товарищества необходимо написать заявление на имя председателя. В некоторых случаях, как например, выход вместе с землёй, потребуется подготовить и иные документы (о праве на собственность).Также в случае с СНТ и ТСЖ нужно будет составить договор на пользование всеми благами – электричество, газ и так далее, поскольку раньше подобный договор был заключён с объединением.Основным документов для выхода из ТСН, которое лучше всего составить в нескольких экземплярах и попросить поставить подпись на одном из них самого председателя, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть никаких непредвиденных ситуаций.Вариант с заказным письмом является наиболее лучшим выходом, поскольку таким образом вы сможете подтвердить, что такое заявление действительно имело место и оно было отправлено.Рассмотрения ваших требований о выходеПосле того, как ваше обращение будет рассмотрено, вы покинете товарищество с той даты, которая была указана в заявлении, то есть с даты составления. Однако лучше требовать ответа об этом в письменной форме., поскольку только вам решать участвовать в этом объединении или нет. Однако если такая ситуации произошла, то всегда можно обратиться в суд.