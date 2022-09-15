Общество 15.09.2022 в 09:56
Как выйти из товарищества собственников недвижимости
Что для этого нужно
Текст: Номер один
Для выхода из товарищества необходимо написать заявление на имя председателя. В некоторых случаях, как например, выход вместе с землёй, потребуется подготовить и иные документы (о праве на собственность).
Также в случае с СНТ и ТСЖ нужно будет составить договор на пользование всеми благами – электричество, газ и так далее, поскольку раньше подобный договор был заключён с объединением.
Порядок выхода очень прост. Основным документов для выхода из ТСН является заявление, которое лучше всего составить в нескольких экземплярах и попросить поставить подпись на одном из них самого председателя, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть никаких непредвиденных ситуаций.
Этот документ можно подавать лично или же отправлять по почте. Вариант с заказным письмом является наиболее лучшим выходом, поскольку таким образом вы сможете подтвердить, что такое заявление действительно имело место и оно было отправлено.
Рассмотрения ваших требований о выходе не должно по законодательству превышать тридцати дней.
После того, как ваше обращение будет рассмотрено, вы покинете товарищество с той даты, которая была указана в заявлении, то есть с даты составления. Однако лучше требовать ответа об этом в письменной форме.
Председатель не может отказываться исключить вас из списка, поскольку только вам решать участвовать в этом объединении или нет. Однако если такая ситуации произошла, то всегда можно обратиться в суд.
Также в случае с СНТ и ТСЖ нужно будет составить договор на пользование всеми благами – электричество, газ и так далее, поскольку раньше подобный договор был заключён с объединением.
Порядок выхода очень прост. Основным документов для выхода из ТСН является заявление, которое лучше всего составить в нескольких экземплярах и попросить поставить подпись на одном из них самого председателя, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть никаких непредвиденных ситуаций.
Этот документ можно подавать лично или же отправлять по почте. Вариант с заказным письмом является наиболее лучшим выходом, поскольку таким образом вы сможете подтвердить, что такое заявление действительно имело место и оно было отправлено.
Рассмотрения ваших требований о выходе не должно по законодательству превышать тридцати дней.
После того, как ваше обращение будет рассмотрено, вы покинете товарищество с той даты, которая была указана в заявлении, то есть с даты составления. Однако лучше требовать ответа об этом в письменной форме.
Председатель не может отказываться исключить вас из списка, поскольку только вам решать участвовать в этом объединении или нет. Однако если такая ситуации произошла, то всегда можно обратиться в суд.
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