Общество 15.09.2022 в 09:56

Как выйти из товарищества собственников недвижимости

Что для этого нужно
A- A+
Текст: Номер один
Как выйти из товарищества собственников недвижимости
Для выхода из товарищества необходимо написать заявление на имя председателя. В некоторых случаях, как например, выход вместе с землёй, потребуется подготовить и иные документы (о праве на собственность).

Также в случае с СНТ и ТСЖ нужно будет составить договор на пользование всеми благами – электричество, газ и так далее, поскольку раньше подобный договор был заключён с объединением. 

Порядок выхода очень прост. Основным документов для выхода из ТСН является заявление, которое лучше всего составить в нескольких экземплярах и попросить поставить подпись на одном из них самого председателя, чтобы в дальнейшем не могло возникнуть никаких непредвиденных ситуаций.

Этот документ можно подавать лично или же отправлять по почте. Вариант с заказным письмом является наиболее лучшим выходом, поскольку таким образом вы сможете подтвердить, что такое заявление действительно имело место и оно было отправлено.

Рассмотрения ваших требований о выходе не должно по законодательству превышать тридцати дней.

После того, как ваше обращение будет рассмотрено, вы покинете товарищество с той даты, которая была указана в заявлении, то есть с даты составления. Однако лучше требовать ответа об этом в письменной форме.

Председатель не может отказываться исключить вас из списка, поскольку только вам решать участвовать в этом объединении или нет. Однако если такая ситуации произошла, то всегда можно обратиться в суд.
Теги
справбюро

Все новости

Как выйти из товарищества собственников недвижимости
15.09.2022 в 09:56
В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников
15.09.2022 в 09:55
В Бурятии реконструкция БАМа вызвала вопросы прокуратуры
15.09.2022 в 09:41
В Бурятии разбоев и изнасилований стало меньше
15.09.2022 в 09:36
В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель
15.09.2022 в 09:23
Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ поспорили из-за могилы
15.09.2022 в 06:00
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
14.09.2022 в 18:59
Экспортные потоки Бурятии: рога, меха и продукты
14.09.2022 в 17:32
В Бурятию приедет глава Минсельхоза России
14.09.2022 в 17:32
Tele2 предоставила связь педагогам-волонтерам
14.09.2022 в 17:23
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников
После бесплодного ожидания положенной выплаты женщина пошла в прокуратуру
15.09.2022 в 09:55
В Бурятии реконструкция БАМа вызвала вопросы прокуратуры
Выявлены факты невыполнения оплаченных работ в ходе строительства второй ветки магистрали на 6 млн рублей
15.09.2022 в 09:41
В Бурятии разбоев и изнасилований стало меньше
Количество преступлений в республике снизилось на 4%
15.09.2022 в 09:36
Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ поспорили из-за могилы
Организатор красного партизанского движения до сих пор аукается властям
15.09.2022 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru