Общество 09.03.2023 в 14:57

В Улан-Удэ школьники не прошли мимо жестоко искалеченной кошки

Теперь за жизнь питомца борются ветеринары. Горожан просят помочь в спасении
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ школьники не прошли мимо жестоко искалеченной кошки

Волонтеры известного благотворительного фонда «Собака счастья» взяли под шефство тяжелый случай с питомцем из Улан-Удэ. Кошку нашли в ужасном состоянии – ее покусали собаки. «Температура тела не измеряется - она ледяная» - это первое, что сказали врачи, когда им привезли животное.   

«Кошка провела два дня в ожидании помощи. На теле следы от укусов, обезвожена и истощена. Мы верим и надеемся, что Айрис (так назвали кошку) справится, ведь так много неравнодушных людей пытались ей помочь. Кто-то отбил кошку от собак, ребята-школьники занесли в подъезд и просили помощи в лечении. Они и увезли Айрис в клинику в надежде, что им не откажут. Мы очень рады, что растёт такое сознательное и неравнодушное поколение», 

- высказались зоозащитники.
На видео Айрис жалобно мяукает.

 

Кошечка сейчас находится под капельницей, постоянно на грелках, состояние тяжёлое. Клиника согласилась принять животное вчера ночью без предоплаты, но сегодня «Собаке счастья» уже срочно нужно внести 10000 рублей. Айрис очень нужна поддержка неравнодушных людей.

 Помочь можно по реквизитам ниже или в клинике «Айболит».

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

 
Фото: "Собака счастья"

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